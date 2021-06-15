У вас есть опыт, ум и золотые руки - в Бресте поздравили медиков с профессиональным праздником

15 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте в областном общественно-культурном центре сегодня чествуют медицинских работников в преддверии их профессионального праздника, передает корреспондент БЕЛТА.

"Не каждый выберет эту тяжелую профессию и посвятит свою жизнь лечению людей. Много добрых слов хочется сказать медицинским работникам. В нашей области почти 600 учреждений здравоохранения, 41 тыс. человек связаны с медициной. Из года в год растет уровень их профессионального мастерства, государство вкладывает средства в техническое оснащение. В Беларусь приезжают иностранцы делать высокотехнологичные операции, потому что у вас есть опыт, ум, терпение и золотые руки", - сказал председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко.

На торжественное мероприятие получили приглашения медики со всех районов Брестской области. Это руководители учреждений здравоохранения, врачи общей практики и узкие специалисты, медицинские сестры, фармацевты. Юрий Шулейко тепло поздравил медиков с профессиональным праздником, вручил им грамоты и благодарности областных исполкома и Совета депутатов.

За труд коллег поблагодарила первый заместитель министра здравоохранения Елена Богдан. "Брестскую область всегда отличает особенный подход к делу. Очень много программ, которые стали республиканскими, начинались в этом регионе. Можно привести в пример программы по раннему выявлению болезней сердечно-сосудистой системы, диагностике онкологических заболеваний, подготовки врачей общей практики. Это также строительство и оснащение ангиографических комплексов в межрайонных центрах. И, конечно, основное - это областной уровень. Мы сегодня обменялись мнением, что Брестская областная клиническая больница - одна из самых сильных больниц в республике", - отметила она.

Первый замминистра вручила 22 медикам нагрудный знак "Выдатніх аховы здароўя". Также со сцены чествовали лауреатов конкурса "Врач года Республики Беларусь 2020". Этого звания в номинации "Врач-педиатр" удостоена заместитель главного врача Барановичской городской детской больницы Елена Шиш. Отмечена работа врача общей практики (заведующей) отделения поликлиники Столинской центральной районной больницы Светланы Ким. Лучшим врачом-хирургом страны назван врач-ангиохирург (заведующий) отделения сосудистой хирургии Брестской областной клинической больницы Владимир Засимович.

"Приятно, что оценивают наши работу и старания. В большей степени это награда коллектива, в котором я работаю. Значит, замечены общие успехи. Для нас наша работа, привычная, которая, как и любая другая, требует подготовки, усердия и терпения, - подчеркнул Владимир Засимович. - Мы идем в ногу со временем, используем новые наработки. Буквально неделю назад внедрили гибридное сочетание эндоваскулярных технологий и трансплантологии".

Также сегодня медицинским работникам вручены почетные грамоты Администрации Президента, Совета Министров, награды от Национального собрания и профсоюза.-0-