Уборочная в Витебской области почти завершена

17 сентября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Уборочная кампания в Витебской области почти завершилась: убрано 99% площадей, или 343,3 тыс. га зерновых и зернобобовых, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома.

Полностью справились со жнивом Шарковщинский, Миорский, Россонский, Поставский и Верхнедвинский районы. Всего на утро 17 сентября по остальным районам области осталось убрать 5 тыс. га полей. "Это практически день - два уборки, поэтому на текущей неделе планируем завершить жниво полностью", - констатировали в комитете.

Общий намолот составил 1 млн 70 тыс. т зерна при средней урожайности 31,2 ц/га. Наибольшую долю в каравай региона внесли Оршанский и Витебский районы, где в этом году сложился самый богатый урожай - более 42 ц/га. Первый из них с результатом в 125,6 тыс. т зерна уверенно удерживает первенство по намолоту среди регионов области, а второй впервые за всю историю наблюдений смог вырастить и убрать 118 тыс. т хлеба.

В настоящее время основные усилия аграриев сосредоточены на севе озимых зерновых. Уже засеяно 75,6 тыс. га (30% задания). Кукуруза скошена на 10% площадей, началась ее массовая заготовка на корм.

Завершается уборка ярового рапса. Убрано 89% площадей, или 27,2 тыс. га. Намолочено 35,8 тыс. т маслосемян рапса при средней урожайности 13,2 ц/га. Полностью завершили этот пласт работ аграрии Шарковщинского, Поставского и Глубокского районов.

Чествовать лучших тружеников села на областном празднике "Дажынкі" в этом году будут в Витебске. Планируемая дата - 26 сентября.-0-