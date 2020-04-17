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17 апреля 2020, 16:12

Учащиеся гомельского колледжа кулинарии испекли пасхальные куличи для медработников

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17 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Благотворительную акцию "Куличи врачам" в честь светлого праздника Пасхи провели учащиеся и педагоги Гомельского государственного профессионально-технического колледжа кулинарии, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель директора по учебно-воспитательной и идеологической работе учреждения Галина Шевченко.

Инициатива родилась одновременно у учащихся и педагогов. "Решили помочь врачам, которые сейчас на передовой, тем, что хорошо умеем делать, и поздравить их с наступающим праздником. Администрация учреждения с удовольствием поддержала предложение. Это тот случай, когда все сложилось. Желающих подключиться к доброму делу оказалось очень много. Все от души выполнили свою задачу", - сказала Галина Шевченко.

Ребята вместе с педагогами приступили к работе в ночную смену, чтобы к утру выполнить запланированный объем. Специально для медработников Гомельской областной инфекционной клинической больницы и городской станции скорой медицинской помощи испекли более 70 куличей с изюмом и праздничной атрибутикой.

Ароматные булки упаковали в крафтовую бумагу, в каждый пакет положили по небольшой открытке с добрыми словами. К 14.00 еще теплые куличи были доставлены к местам назначения. Медработники с благодарностью приняли этот во всех смыслах теплый знак внимания.

"Так мы хотели выразить нашу искреннюю благодарность и признательность людям в белых халатах", - сказала замдиректора.

В колледже отметили, что есть намерение продолжить акцию. К примеру, к чаю или кофе для врачей и медперсонала еще поступит свежая выпечка от будущих поваров и кондитеров.

Гомельский государственный профессионально-технический колледж кулинарии - одно из старейших учреждений образования региона, в этом году отметит 60-летие. Здесь сложилось немало добрых традиций, список которых пополняется новыми инициативами.-0-

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