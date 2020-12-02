Учащиеся Могилевского экономического колледжа планируют сделать более 6 тыс. новогодних сувениров

2 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Учащиеся Могилевского государственного экономического профессионально-технического колледжа делают новогодние сувениры ручной работы. В этом году в мастерских планируют сделать более 6 тыс. разнообразных новогодних подарков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Спрос на изделия растет с каждым годом. В этом году мы начали работать с ноября, чтобы никто не остался без подарков, - рассказала заместитель директора по торгово-экономическим вопросам Юлия Комар. - Обычно работать начинали в декабре, но в прошлом году заказов и желающих приобрести подарки было много, наши ребята не успевали. Теперь времени больше, а значит, и сувениров изготовим больше".

Под руководством мастеров учащиеся колледжа делают шкатулки, салфетницы, тематические элементы декора, шьют новогодние полотенца, изготавливают разнообразные символы нового года - в тренде фигурка бычка в интересном новогоднем исполнении. Таких сувениров намерены сделать около 2 тыс.

"Игрушки уже стали визитной карточкой колледжа. Ежегодно мы готовим символ наступающего года - в этот раз это бык. В основе сувенира - натуральные материалы. Такой подарок можно использовать как игрушку на елку, а можно просто поставить на полку. Важно, что вся работа выполняется нашими мастерами и учащимися вручную. Активно привлекаются и ребята с особенностями психофизического развития. Для них это не только хобби. Работа с маленькими деталями улучшает мелкую моторику, они учатся чему-то новому, общаются друг с другом. Это помогает им социализироваться, стать увереннее в себе", - отметила Юлия Комар.

В кружках учебного заведения занимаются почти 300 человек. Из них около 100 - дети с особенностями психофизического развития. Они рисуют, пробуют себя в декоративно-прикладном искусстве и лозоплетении, создают изделия из соломки.

Разрабатывают в колледже и новую сувенирную продукцию. "Каждый год наши мастера стараются придумать что-то новое. В этом году уже начали делать маленькие статуэтки снеговичков и оленей из дерева. Разрабатываем новые сюжеты для объемных картин и многое другое", - отметила Юлия Комар.

Сегодня Могилевский государственный экономический профессионально-технический колледж готовит квалифицированные кадры по 23 специальностям, из них семь - для детей с особенностями психофизического развития. На базе учреждения образования действует Центр профессиональной и социальной реабилитации детей-инвалидов и детей с особенностями психофизического развития. Обучение в колледже проходит в интегрированных группах.-0-

Фото Олега Фойницкого