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10 ноября 2021, 14:19

Учащиеся Могилевского медколледжа помогают в создании единой базы пациентов с COVID-19

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10 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Учащиеся Могилевского медицинского колледжа помогают в создании единой базы пациентов с COVID-19 - заполняют специальные электронные карты, передает корреспондент БЕЛТА.

В одном из компьютерных кабинетов колледжа кипит работа: ежедневно 10 волонтеров помогают специалистам Могилевского зонального центра гигиены и эпидемиологии - создают единую базу пациентов с COVID-19 в Могилеве и Могилевском районе. Каждая карточка содержит в себе личные данные человека, место работы и симптомы, с которыми они обращались за помощью. На заполнение одной карты уходит 10-15 минут. Работают волонтеры под руководством помощника врача-эпидемиолога Могилевского зонального центра гигиены и эпидемиологии Инги Заяц.

"На первый взгляд может показаться, что это легко - взял да вписал нужные данные в отведенные графы. Но на самом деле это очень кропотливая работа, и ошибаться здесь нельзя. Ребята отмечают все: личные данные, симптомы, ход и течение заболевания. Волонтеры помогают нам уже около месяца. В среднем, благодаря учащимся медколледжа в день заполняется около 400 карт, - рассказала Инга Заяц. - Это большая помощь для наших специалистов, потому что мы занимаемся проведением эпидемиологических расследований, сам центр аккумулирует у себя эти сведения. И чтобы не было никаких сбоев, документы необходимо заполнять вовремя".

Все данные вносятся в специальную программу, доступ к которой есть у вышестоящих подразделений - областного и республиканского подчинения. "Это помогает видеть реальную картину по заболеваемости коронавирусом в областном центре и Могилевском районе, проводить анализ: люди какого возраста чаще заболевают, как протекает болезнь, какие общие симптомы, а какие индивидуальные. Также здесь отражается и количество вакцинированных от коронавируса", - подчеркнула помощник врача-эпидемиолога.

Работа в компьютерном классе идет с 8.00 до 17.30.

Среди волонтеров - второкурсница Виктория Лукьянова. Девушка приехала в Могилевский медколледж из Светлогорска. "Здесь мы оформляем электронную карту пациента. Это пригодится и в будущем. Ведь можно будет отследить, чем болел человек, как переносил то или иное заболевание, какие прививки делал. Пришли, ничего не умея, но нас всему научили, все показали и рассказали. Первое время на оформление одной карты уходило чуть больше времени, а сейчас справляюсь минут за 10. Все несколько раз проверяем, помогает и руководитель. Если все верно, электронная карта уходит на аудит, - рассказала волонтер. - Еще один важный момент в этой работе - чувство сопричастности. Мы еще только учимся, но уже сейчас можем внести пусть и не такой большой, но важный вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, помочь врачам и специалистам".

Еще одна помощница - второкурсница Екатерина Яцухно, которая тоже учится на фармацевта. "Заполнение таких персональных карт - ответственная работа. Здесь нельзя ошибаться, потому что любой недочет может исказить общую картину. Нас попросили помочь в этой работе, и я не смогла отказаться. Сейчас все врачи и медицинский персонал сплотились в борьбе с коронавирусом. И мне тоже хотелось чем-нибудь помочь, - поделилась девушка. - Когда учились заполнять карты, было немного сложно и страшно, а вдруг ошибка, нажму что-нибудь не то. Но нам помогали, все подсказывали и рассказывали. Теперь работа идет намного быстрее. Здорово, что у нас тоже есть возможность помогать в борьбе с коронавирусом".

Как рассказала заместитель директора по воспитательной работе Могилевского медицинского колледжа Светлана Костусева, учащиеся не в первый раз помогают специалистам зонального центра. "Коронавирус стал частью нашей жизни и с ним необходимо жить, научиться правильно вести себя, чтобы минимизировать возможность заразиться. Этому мы тоже учим наших учащихся. Они помогают в проведении различных акций: старшекурсники вместе с Красным Крестом рассказывали жителям города о мерах предосторожности, необходимости вакцинации. В прошлом году наши волонтеры работали на базе зонального центра гигиены и эпидемиологии, занимались оформлением персональных карт, участвовали в эпидемиологических расследованиях. В этот раз формат работы немного изменился, теперь волонтеры работают в нашем колледже. Для них это полезный опыт: кто-то из учащихся в будущем станет медсестрой, а ей тоже необходимо уметь правильно оформлять карты пациентов. Тем более сейчас все переходят на цифровые площадки, потому для ребят мы создали все необходимые условия для работы с персональными картами - им предоставлен компьютерный класс", - отметила Светлана Костусева.

Кроме практического применения новых знаний, заместитель директора по воспитательной работе отметила и моральную сторону подобной помощи. "Все понимают, что коронавирус - сложное заболевание. В борьбе с ним объединилось все общество. Наши ребята не остаются безучастными, в меру своих сил и знаний стараются помогать. Потому что медицина - это не только практические знания и отточенные умения, это еще и умение приходить на помощь коллегам, уметь сострадать, не оставаться в стороне от чужой беды. Эта работа учит ребят более ответственно подходить к своему здоровью, здоровью близких", - подчеркнула Светлана Костусева.

В Могилевском медколледже обучается более 1 тыс. человек из разных регионов страны. Здесь готовят будущих фармацевтов, помощников врачей, лаборантов и медсестер.-0-

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