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19 февраля 2021, 14:29

Участник ВНС: развитие экономики станет локомотивом для всех сфер в ближайшей пятилетке

Во время работы собрания. Фото из архива
Во время работы собрания. Фото из архива
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19 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Развитие экономики в соответствии со стратегией на ближайшую пятилетку станет локомотивом для всех сфер. Таким мнением поделился с корреспондентом БЕЛТА председатель Гомельского областного объединения профсоюзов, член Совета Республики Алексей Неверов.

Алексей Неверов участвовал во Всебелорусском народном собрании уже во второй раз. По его мнению, V и VI масштабные форумы одновременно схожи и разнятся, но в целом впечатления положительные. "В первую очередь нынешнее собрание отличалось условиями, в которых пришлось его организовать. Это и эпидемиологическая ситуация, связанная с пандемией, и вспышки после электоральной кампании, и агрессия извне. Все эти факторы оставили свой отпечаток на тематике обсуждаемых вопросов и общем настрое. Хотя настроение делегатов, а это более 2 тыс. человек, было довольно позитивное", - рассказал он.

По словам сенатора, в своем выступлении глава государства сделал акцент на экономику как двигатель развития всех направлений деятельности. "Без развития экономики не будет ничего. Ни одно направление жизнедеятельности нашего общества не сможет продвигаться, поэтому развитие предприятий и организаций - на особом счету. Развитие экономики в соответствии со стратегией на ближайшую пятилетку станет локомотивом для всех сфер", - уверен Алексей Неверов.

Среди основополагающих, по мнению сенатора, был и вопрос конституционной реформы. "Наше общество созрело к обновлению этого свода законов, поэтому было организовано очень много диалоговых площадок для обсуждения темы. Поступило немало предложений. Проект формирования документа будет завершен в этом году", - сказал он.

Также он отметил важность развития белорусско-российских отношений. "В определенный период в прошлом году Россия подставила нам плечо. И, как было сказано на собрании, эта помощь была оказана не лично Президенту, а всему белорусскому народу. Поддержание государственности, невмешательство в дела нашей страны извне - все это стало доказательством, что Союзное государство является реальной структурой, которая действует и помогает воплощать все планы", - рассказал сенатор.

В числе стратегических аспектов - поддержка социально уязвимых слоев населения, оптимальное наполнение пенсионного фонда, боеспособная армия.

"Вопрос медиков - тема созвучная пандемии, и не только в этом ракурсе. Огромная благодарность людям, которые показали всему миру, что наша медицина находится на должном уровне. Отрасль имеет системность и сохранила те направления, которые были утеряны в других странах. Наш опыт в борьбе с пандемией оправдал себя. И поддержка отрасли будет и в дальнейшем. Оснащение необходимым оборудованием и укрепление материально-технической базы - важнейшие направления", - подчеркнул член Совета Республики.

Большое значение, по словам сенатора, Президент и выступающие придавали теме патриотизма. "Патриотизм - это не то слово, которое нужно произносить на каждом шагу. За этим понятием должны стоять любовь и уважение к своей родине, государственным символам, соответствующие поступки. Патриотизм нужно формировать еще со школ, детских садов, семей", - уверен сенатор.

"Те планы, которые определили на Всебелорусском народном собрании на ближайшую пятилетку, должны выполняться - в этом залог развития нашего государства. Этим вопросам был посвящен большой блок в выступлениях. То, что было принято на ВНС, будет выполнено. И никаких сомнений в этом нет", - резюмировал Алексей Неверов.-0-

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