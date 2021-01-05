Участниками "Елок мира и дружбы" в Гомельской области стали более 650 детей

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 5 января 2021
Минск Сплошная облачность -1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
21:12 В Минске за 2020 год под колесами авто погибли 17 человек, 240 травмированы Регионы
20:49 Страны ОПЕК+ договорились о параметрах сокращения добычи нефти на февраль и март В мире
20:32 Хоккеисты "Северстали" победили "Куньлунь" в матче чемпионата КХЛ Спорт
20:13 В выходные милиция проведет допмероприятия по профилактике преступлений в быту Общество
19:49 Число пострадавших при взрыве в кафе на юге Сербии возросло до 42 В мире
19:39 Участниками "Елок мира и дружбы" в Гомельской области стали более 650 детей Регионы
19:18 США расширили санкции против Ирана В мире
19:03 Белорусские гандболисты победили норвежцев в квалификации чемпионата Европы Спорт
18:45 Российский гуманитарный груз с тест-системами для диагностики COVID-19 прибыл в Беларусь Общество
18:40 Более 30 человек получили ранения при взрыве на юге Сербии В мире
18:24 Экспортные отгрузки БМЗ в 2021 году открыла Испания Регионы
18:17 Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси В мире
18:02 Житель Минского района соорудил в шкафу лабораторию по выращиванию конопли Происшествия
17:47 В Могилеве с наступающим Рождеством поздравили одинокого отца и его детей Регионы
17:41 На Всебелорусском народном собрании хотелось бы обсудить темы декретного отпуска и жилья - мнение Регионы
17:29 Белорусский союз женщин вносит 67 предложений для рассмотрения на ВНС - Богдан Общество
17:21 На Гомельской ТЭЦ-2 реализовали несколько строительных проектов в минувшем году Регионы
17:11 Жительница Несвижского района "заминировала" детский сад напротив РОВД Происшествия
17:07 БСЖ выдвинул 135 делегатов на Всебелорусское народное собрание Общество
17:04 В Минске женщина уснула за рулем и врезалась в три автомобиля Происшествия
16:59 ФОТОФАКТ: В Свято-Духов кафедральном соборе готовятся к Рождеству Регионы
16:58 В Словакии подтверждены случаи нового штамма коронавируса В мире
16:58 Следователями устанавливается местонахождение жительницы Волковысского района Происшествия
16:56 Житель Череповца задержан при попытке нарушить белорусско-литовскую границу Происшествия
16:51 Командование ВС США передало в военный медцентр Беларуси анализатор газового состава крови Общество
16:48 Минчанин оставил резкий комментарий под фото милиционера из Гомеля в сети Происшествия
16:44 Завершено расследование дела о серии краж из автомобилей в Гомельской области Происшествия
16:37 Семья с двумя детьми попала в ДТП в Ганцевичском районе Происшествия
16:37 Работа госпиталя им.Машерова свидетельствует о бережном отношении государства к пожилым - Пиневич Общество
16:34 Закладчики психотропов задержаны в Могилевском районе Происшествия
Все новости
Все новости
Регионы
05 января 2021, 19:39

Участниками "Елок мира и дружбы" в Гомельской области стали более 650 детей

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Благотворительная акция "Наши дети""
Гомельская областная организация БОКК подготовила для детей более 3 тыс. подарков
Следователи Минской области приняли участие в акции "Наши дети"

5 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 650 детей стали участниками новогодних встреч "Елки мира и дружбы" в Гомельской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном отделении общественного объединения "Белорусский фонд мира".

Встречи прошли в Гомеле и семи районах области - Брагинском, Буда-Кошелевском, Жлобинском, Октябрьском, Лоевском, Мозырском и Рогачевском. Фонд мира организовал праздники совместно с отделами и учреждениями образования.

Поздравления с Новым годом и Рождеством принимали ребята из малообеспеченных и многодетных семей, детских домов семейного типа, специальных учреждений для детей с особенностями развития, учащиеся - юные миротворцы и другие. " Всего во встречах только в конце прошлого года приняли участие 653 ребенка. На эти цели Фонд мира выделил Br4212", - отметили в областном отделении.

Мероприятия Фонда мира стали частью республиканской новогодней благотворительной акции "Наши дети".-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
акция благотворительность Гомельская область дети праздник Рождество
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
Фото из архива В Минске за 2020 год под колесами авто погибли 17 человек, 240 травмированы
Фото belsteel.com Экспортные отгрузки БМЗ в 2021 году открыла Испания
Фото из архива В Могилеве с наступающим Рождеством поздравили одинокого отца и его детей
Фото из архива На Всебелорусском народном собрании хотелось бы обсудить темы декретного отпуска и жилья - мнение
Гомельская ТЭЦ-2. Фото из архива На Гомельской ТЭЦ-2 реализовали несколько строительных проектов в минувшем году
ФОТОФАКТ: В Свято-Духов кафедральном соборе готовятся к Рождеству
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко про "Горизонт": не жалею, что сохранил это производство
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1273 пациента с COVID-19, выписаны 949
Правительство утвердило меры по подготовке к полевым работам и уборке урожая в 2021 году
РЕПОРТАЖ: Как тренер Валерий Лекторов зажигает звезды биатлона в Сенненском районе
Топ-новости
Лукашенко: я хочу, чтобы в стране было тихо и спокойно
В Беларуси утвержден перечень международных соревнований на 2021 год
Более 380 работников системы труда и соцзащиты отмечены наградами в 2020 году
Минэнерго утвердило программу модернизации производств газовой сферы на 2021-2025 годы
Вузы должны быть драйверами инновационного развития регионов - Старовойтова
Российский гуманитарный груз с тест-системами для диагностики COVID-19 прибыл в Беларусь
"Белтехосмотр" за 4 января выдал на треть больше разрешений на допуск к участию в дорожном движении
На Всебелорусском народном собрании хотелось бы обсудить темы декретного отпуска и жилья - мнение
В выходные милиция проведет допмероприятия по профилактике преступлений в быту
ФОТОФАКТ: С начала года ГАИ усиливает рейдовую работу
МВД прокомментировало изменения в закон о гражданстве
В Солигорске открыли теннисный манеж с тремя кортами
Белорусские гандболисты победили норвежцев в квалификации чемпионата Европы
КГК проведет горячую линию по вопросу несвоевременной выплаты зарплаты
Боровик: мы должны адаптироваться к современному этапу мирового развития и сохранить страну
Релама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Благотворительная акция "Наши дети" Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.