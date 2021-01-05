Участниками "Елок мира и дружбы" в Гомельской области стали более 650 детей

5 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 650 детей стали участниками новогодних встреч "Елки мира и дружбы" в Гомельской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном отделении общественного объединения "Белорусский фонд мира".

Встречи прошли в Гомеле и семи районах области - Брагинском, Буда-Кошелевском, Жлобинском, Октябрьском, Лоевском, Мозырском и Рогачевском. Фонд мира организовал праздники совместно с отделами и учреждениями образования.

Поздравления с Новым годом и Рождеством принимали ребята из малообеспеченных и многодетных семей, детских домов семейного типа, специальных учреждений для детей с особенностями развития, учащиеся - юные миротворцы и другие. " Всего во встречах только в конце прошлого года приняли участие 653 ребенка. На эти цели Фонд мира выделил Br4212", - отметили в областном отделении.

Мероприятия Фонда мира стали частью республиканской новогодней благотворительной акции "Наши дети".-0-