Участники мастер-классов в Полоцке смогут украсить елку в уникальном интерьере музея-библиотеки

6 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В предпраздничные декабрьские выходные в Музее белорусского книгопечатания откроется "Музейная майстэрня", сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный Полоцкий историко-культурный музей-заповедник.

Участники мастер-классов смогут сделать шар и елочное украшение из фоамирана, колокольчики из подручных материалов. Только посетители мастерской получат возможность украсить настоящую музейную елку и принять участие в фотосессии в уникальном интерьере Музея-библиотеки Симеона Полоцкого. Пространство оформлено в стиле западноевропейской библиотеки XVII-ХVІІІ веков: двухуровневое размещение книжных шкафов, бюсты ученых и философов, читальный зал и в центре большой глобус, что погружает в атмосферу времен жизни и культурной деятельности Симеона Полоцкого.

Музейная мастерская будет открыта 11, 18 и 26 декабря. На мастер-классы приглашаются дети от 8 лет. Количество мест ограничено, для участия нужно предварительно записаться по телефонам 8 (0214) 43-90-73 и 8 (0214) 46-57-25.-0-