Участники Зеленого марафона в Бресте собрали 20 тыс. евро на сенсорную комнату для детей-инвалидов

1 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня состоялась благотворительная акция "Зеленый марафон" по сбору средств для детей с особенностями психофизического развития. Организаторами мероприятия выступили Брестский горисполком и БПС-Сбербанк, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая сектором спорта и туризма горисполкома Олеся Округ.

В областном центре в День защиты детей прошел символический забег, длина которого составила 4,2 км. От стен мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" стартовали 700 человек. По проспекту Машерова они пробежали до перекрестка с улицей Ленина и по тому же маршруту вернулись к месту старта. Состоялись в том числе детские забеги, каждый ребенок получил приз от организаторов.

"Участники смогли сделать благотворительные взносы в пользу Брестского областного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Благодаря этой акции собрано 20 тыс. евро. Их направят на обустройство сенсорной комнаты", - сказала Олеся Округ.

За счет собранных средств будет приобретено специальное оборудование. Планируется, что сенсорная комната откроется в центре коррекционно-развивающего обучения до конца текущего года. "В этом кабинете для детей будут проводиться бесплатные занятия с психологом и дефектологом. Сенсорные комнаты используются для расслабляющего и успокаивающего действия, достижения тонизирующего и стимулирующего эффектов. Их секрет в сочетании разных стимулов: света, цвета, звука, запаха и тактильных ощущений", - пояснила методист центра Мария Самусевич.

В Брестской области проживают более 19 тыс. детей с особенностями психофизического развития. Они нуждаются в коррекции речевых и двигательных проблем, трудностей в обучении.-0-