Участников из 10 стран ожидают на экономическом форуме в Витебске

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26 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Основная часть мероприятий международного экономического форума "Инновации. Инвестиции. Перспективы" в Витебске пройдет в онлайн-формате. Об этом сообщили на пресс-конференции организаторы форума, передает корреспондент БЕЛТА. Тема нынешнего форума "Цифровая экономика - драйвер инновационного развития региона". Участникам будет предложено презентовать свои регионы и компании, обсудить проблемные вопросы, обменяться мнениями по различным направлениям. Впервые из-за пандемии основные мероприятия форума пройдут в онлайн-формате. Будут организованы панельные дискуссии, работа виртуальной выставки. Параллельно состоится также очная часть форума: в облисполкоме презентуют свои возможности вузы Витебской области и СЭЗ "Витебск", пройдут конференции и переговоры. Ожидается, что в форуме примут участие делегации из 10 стран. "В этом году сделали акцент на понятии умных городов, в России данная программа принята давно, но нам интересно, как она работает, финансируется, определяется ее эффективность. Еще одно из важных направлений - кластерное развитие. Рассчитываем услышать, какую модель и почему выбрали наши партнеры. Третья тема впервые прозвучит на форуме - это формирование модели устойчивого развития приграничных регионов. Планируем вместе с коллегами из Псковской области обсудить эту тему и проанонсировать ее в рамках программ Союзного государства", - рассказал первый зампредседателя комитета экономики облисполкома Константин Черный. Во время экономического форума с китайскими партнерами, в частности из провинции Шаньдун, будут затронуты вопросы делового сотрудничества, легкой промышленности в разрезе презентации разработок в этой сфере, а также транзита, логистики и электронной торговли. Китай в последнем направлении один из мировых лидеров. Кроме того, планируется заключить два меморандума о сотрудничестве с китайской стороной. Организаторами форума традиционно выступают Витебский областной и Витебский городской исполкомы, Витебский областной центр маркетинга, администрация СЭЗ "Витебск", Витебское отделение БелТПП и областной союз нанимателей. В 2020 году форум был отменен из-за эпидемиологической обстановки.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!