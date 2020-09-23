Учения по ликвидации условного разлива нефти провела "Гомельтранснефть Дружба"

23 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Учения по ликвидации условного разлива нефти на подводном переходе магистрального нефтепровода Сургут - Полоцк прошли сегодня в ОАО "Гомельтранснефть Дружба", сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

По легенде, из-за несанкционированных работ сторонней организации на подводном переходе через реку Западная Двина в Полоцком районе Витебской области была повреждена основная нитка нефтепровода Сургут - Полоцк DN1000. Диспетчеру ЛПДС "Полоцк" поступила информация о сработавшей системе обнаружения утечек. Изменение технических параметров на этом участке нефтепровода подтвердило аварию.

"Персонал станции выехал на место условной аварии. Чтобды предотвратить распространение "нефтяного" пятна по водной поверхности, было развернуто стационарное боновое заграждение длиной 258 м. После ликвидации аварийной ситуации, связанной с попаданием нефти в водоток, подвели итоги учений", - рассказали на предприятии.

Как уточнили в "Гомельтранснефть Дружбе", учебно-тренировочные занятия нацелены на совершенствование навыков коллектива филиала "Новополоцк" при устранении ЧС, проверку слаженности работы персонала ЛПДС "Полоцк". "Учения показали: профессиональная подготовка специалистов "Гомельтранснефть Дружбы" позволяет скоординировано и оперативно обеспечить ликвидацию последствий возможных аварий на подводных переходах магистральных нефтепроводов", - уточнили в ОАО.-0-

Фото ОАО "Гомельтранснефть Дружба"