Ученики начальных классов с фликером могут бесплатно ездить в маршрутках Гомеля

27 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Профилактическая акция "Фликер вместо проездного" проходит в Гомеле по 7 января, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.
Во время зимних вакаций ученики 1-4-х классов могут бесплатно ездить в маршрутных такси областного центра при условии, если предъявят водителю фликер.
Акция организована КТУП "Гомельоблпассажиртранс" при поддержке УГАИ УВД Гомельского облисполкома. Она направлена на популяризацию использования световозвращающих элементов в темное время суток, а также станет одной из мер профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.-0-
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