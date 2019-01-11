Ученики Острошицко-Городокской школы подарили жителям дома-интерната "Рождественские фантазии" и козочек

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученики 5-11-х классов Острошицко-Городокской средней школы по традиции поздравили жителей Минского дома-интерната для пенсионеров и инвалидов с новогодними и рождественскими праздниками, сообщает БЕЛТА.

Ребята приехали сегодня в подшефное учреждение, чтобы в эти морозные дни согреть пожилых людей праздничным настроением. В преддверии старого Нового года юные друзья привезли жителям дома-интерната свои теплые поздравления и вкусные подарки: мед с подворья главы государства, 1,5 т картофеля с президентского огорода, а также джемы, морсы и варенье из хозяйства "Александрийское". Одним словом, все, что помогает холодной зимой укреплять здоровье.

В прошлом году ученики подарили дому-интернату на новогодние праздники двух львиноголовых кроликов из хозяйства главы государства. Животные так полюбились жителям, что ребята решили снова пополнить местное подворье. В этот раз подарком стали две козочки Дуся и Вера зааненской породы - одной из самых известных и уважаемых пород молочного направления. Животные переехали сюда также из хозяйства Президента.

По традиции школьники к каждому празднику готовят для жителей подшефного учреждения тематические программы. Этот год не стал исключением. Стихи и проза, музыкальные и танцевальные композиции - все это объединилось в концерте "Рождественские фантазии". Его участником стал и младший сын главы белорусского государства Николай Лукашенко.

Ученики Острошицко-Городокской школы уже не в первый раз отмечают Новый год с жителями дома-интерната для пенсионеров и инвалидов. Их дружба завязалась еще во время посещения этого учреждения Президентом Беларуси, когда одним из сюрпризов для проживающих в интернате стал спектакль в исполнении класса, где учится Николай Лукашенко.-0-

Фото Андрея Стасевича