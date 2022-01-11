Учеников года Минской области назовут 14 января в Столбцах

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителей конкурса "Ученик года Минской области - 2021" торжественно наградят 14 января в Столбцах. Церемония станет традиционным финальным аккордом республиканской благотворительной акции "Наши дети" в регионе, сообщили БЕЛТА в главном управлении по образованию Миноблисполкома.

Торжественное мероприятие проводится в Минской области в седьмой раз.

В общей сложности более 2 тыс. учащихся столичного региона поучаствовали в школьных и районных этапах конкурса. В областной этап пробились 109 лучших, а финалистами стали 25 ребят. В этот день они будут награждены специальными значками "Ученик года", книгами, статуэтками и сладкими подарками.

Впервые в истории конкурса на церемонии будет вручена специальная награда - "Победитель интернет-голосования". Ее получит участник областного этапа, набравший больше всего голосов (голосование завершится 12 января).

Отдельным событием праздника станет награждение победителей областного конкурса "Сдай макулатуру - спаси дерево!", который был организован совместно с областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Свои награды и благодарности также получат 24 учащихся из СШ №4 города Столбцы и гимназии-колледжа искусств Молодечно - за активное творческое участие в благотворительной акции "Наши дети".-0-