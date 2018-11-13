Ученые-физики обсудят в Гомеле проблемы взаимодействия излучения с веществом

13 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. V Международная научная конференция "Проблемы взаимодействия излучения с веществом", посвященная академику Б.В. Бокутю, пройдет в Гомельском государственном университете имени Ф. Скорины 14-16 ноября. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Более 100 ученых, исследователей и разработчиков из Беларуси, России, Украины, Польши, Японии, Франции, Германии, США, Кореи и Молдовы станут участниками научного форума.

"На пленарном и секционных заседаниях планируется обсуждение широкого спектра вопросов, охватывающих разные направления физической науки: от современной оптики, акустики кристаллов и анизотропных структур до теории фундаментальных взаимодействий. Будут рассмотрены новейшие достижения материаловедения, исследования в области физико-химических свойств нано- и метаматериалов, структуры и свойств нанокомпозитных полимерных покрытий, технологий обработки материалов и других", - рассказали в вузе. Среди запланированных тем в том числе анализ предложений по автоматизации научных исследований, поиск путей коммерциализации разработок, их эффективного использования в экономике разных стран, обсуждение перспективных направлений международного сотрудничества в научно-исследовательской сфере.

В частности, в секции "Новые материалы и технологии" минские ученые представят диагностику скрытого кариеса методом лазерно-индуцированной флуоресценции, гомельские исследователи расскажут о методике получения легкоплавких многокомпонентных стеклокомпозитов для применения в микроэлектронике. В списке заявленных тем разные векторы: от изучения космологического дрейфа долготы солнечных затмений и исследований влияния конструкционных особенностей вакуумных стеклопакетов на их теплоизоляцию до экспериментов по обработке алмаза лазерным излучением и имитационного эксперимента по определению внутренней пропускной способности многоэтажек.

Конференция пройдет в университете уже в пятый раз. Традиция ее проведения связана с именем белорусского физика, академика АН БССР, ректора Гомельского государственного университета с 1973 по 1988 год Бориса Васильевича Бокутя.

Тематика секций форума обусловлена направлениями, в развитие которых ученый внес существенный вклад. Это нелинейная и кристаллооптика, физика лазеров, теория электромагнетизма, электродинамика гиротропных кристаллов и структур, лазерные технологии и др. "В настоящее время в вузе продолжаются исследования в данных областях: ведется разработка высокоэффективных технологических процессов лазерной обработки материалов, создание современных лазерных систем, внедрение результатов НИР в производственный и учебный процессы", - отметили в ГГУ.

Планируется опубликовать материалы конференции в научных журналах "Проблемы физики, математики и техники" и "Известия ГГУ".

Организаторы форума - Гомельский госуниверситет имени Ф. Скорины, Институт физики имени Б.И. Степанова НАН Беларуси, Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований.-0-