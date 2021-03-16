Ученые-нефтяники из Гомеля помогли повысить эффективность добычи нефти на 6 месторождениях в Индии

16 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Ученые-нефтяники из Гомеля помогли повысить эффективность добычи нефти на шести месторождениях в Индии. В институте "БелНИПИнефть" завершили крупный международный проект, передает корреспондент БЕЛТА.

Речь о проекте "Белоруснефти" для индийской нефтегазовой корпорации ONGC (Oil And Natural Gas Corporation). Специалисты института "БелНИПИнефть" разработали рецептуры поверхностно-активных веществ (ПАВ) для повышения нефтеотдачи пластов.

"Были изучены коллекторские и пластовые условия каждого из шести месторождений в различных регионах Индии. На основе результатов белорусские специалисты подобрали композиции для повышения эффективности добычи нефти. Протестировали эффективность применения ПАВ в пласте с помощью гидродинамических моделей. Прогноз прироста коэффициента вытеснения нефти для каждого опытного участка, при условии применения белорусских технологий, составил в среднем 30%", - рассказали на предприятии.

ONGC - крупнейшая индийская государственная нефтегазовая корпорация и коммерческая организация. На ее долю приходится добыча 77% сырой нефти и 81% природного газа Индии. Удовлетворяет около 30% потребности страны в сырой нефти. ONGC участвует в разведке и последующей разработке месторождений углеводородов в 26 осадочных бассейнах в Индии. Компания является одним из главных игроков на нефтяном рынке Азии, а также присутствует в международных нефтегазовых регионах.

Работа в условиях и при ограничениях, связанных с пандемией COVID-19, имела свои особенности и сложности. Из-за закрытия границ невозможно было доставить необходимые образцы химреагентов, а из-за заболеваемости приходилось ограничивать работу в лабораториях института. Однако белорусские специалисты смогли выполнить весь комплекс работ за 13 месяцев. Проект получил высокую оценку в компании ONGC.

Это не первый опыт сотрудничества "Белоруснефти" с индийскими партнерами. В 2016-2018 годах ученые института "БелНИПИнефть" оказывали комплексные инженерно-консультационные услуги по реабилитации зрелых индийских месторождений Дигбой и Чабуа для другой государственной компании Индии - Oil India Limited.

В "Белоруснефти" уверены: новый международный опыт станет перспективой дальнейшего присутствия и укрепления на нефтесервисном рынке Азии.

Производственное объединение "Белоруснефть" создано в 1966 году. Предприятие ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Беларуси, работает в нефтяной сфере других стран.

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