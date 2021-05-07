Учреждения профобразования предложат свою продукцию на ярмарке в Витебске

7 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на площадке Дворца спорта в Витебске состоится традиционная выставка-продажа "Вясновы карагод". Свою продукцию представят 28 учреждений профессионального образования и 10 отделов по образованию области. На ярмарке планируют продать продукции более чем на Br100 тыс., сообщили БЕЛТА в облисполкоме.

Жители и гости города смогут приобрести продукцию, изготовленную в учреждениях профессионального образования Витебской области: изделия из дерева, обувь, швейные товары, сувениры, саженцы, рассаду, семена и др.

Во время выставки пройдут торжественные мероприятия, посвященные 80-летию создания системы профессионально-технического образования в регионе. В праздничном концерте примут участие коллективы художественной самодеятельности и театры моды. На концерте наградят победителей и призеров Республиканского слета изобретателей и рационализаторов - учащихся и работников учреждений образования, исследовательского проекта "Профтехобразованию - 80", а также областного конкурса профмастерства WorldSkills Belarus 2020.

Кроме того, 8 мая в областном центре организуют городскую ярмарку на улице Ленина (участок от остановки "Ратуша" до кафе "Аврора") и Пролетарской площади. Там горожане смогут приобрести продовольственные и непродовольственные товары.-0-