Угоститься чаем из гигантского самовара можно будет в Бресте на Масленицу

5 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте во время масленичных гуляний можно будет угоститься чаем из гигантского самовара. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель горисполкома Александр Рогачук, сообщает БЕЛТА.

В областном центре праздничные гуляния пройдут в парке культуры и отдыха. Там свою продукцию представят 32 (7 марта) и 52 (14 марта) объекта торговли. В продаже в широком ассортименте будут блины с различными начинками, горячие напитки, драники, плов, бульоны, кулебяки, пирожки, шашлыки и другие угощения.

Доминантой одной из зон чаепития станет полюбившийся брестчанам гигантский самовар. Там можно будет выпить чаю с горячими пончиками. "На сценических площадках горожан ждут масленичные семейные конкурсы и викторины с призами, тематические фотозоны, концерты с участием детских вокальных студий и творческих коллективов учреждений культуры города", - проанонсировал Александр Рогачук.

Также в городе в преддверии 8 Марта развернулись более 70 площадок по продаже живых цветов. Продавцы предлагают приобрести 47 видов тюльпанов, гиацинты, крокусы, примулы, цикламены и ранункулюсы. Ко Дню женщин в городе оформили тематические фотозоны и праздничную иллюминацию.-0-