Улахович: высокий уровень экспорта помогает обеспечивать устойчивое развитие страны

17 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Высокие показатели экспорта белорусских предприятий помогают обеспечивать устойчивое развитие страны. Таким мнением с журналистами поделился председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович перед церемонией награждения предприятий Могилевской области - победителей конкурса "Лучший экспортер 2019 года", передает корреспондент БЕЛТА.

"Этот конкурс - часть национальной программы развития экспорта, а еще и общественное признание людей и их заслуг. Потому что экспорт - особое слово для нашей страны. Его высокие показатели позволяют обеспечивать устойчивое развитие государства, он помогает развивать все сферы жизни и создает позитивный и привлекательный имидж нашей страны в мире, - отметил Владимир Улахович. - Страна с населением меньше 10 млн поставляет продукцию с маркой "Сделано в Беларуси" в 180 государств".

По словам председателя БелТТП, ежегодно комиссия, в которую входят представители министерств, Академии наук, Парка высоких технологий, по объективным критериям определяют победителей в 22 номинациях. Предприятия Могилевской области всегда показывают достойные результаты. Сегодня в Могилеве чествовали 4 предприятия. Победителем в номинации "Деревообрабатывающее и мебельное производство" стало ИООО "ВМГ Индустри". "Это один из крупнейших экспортеров, который уже несколько лет добивается высоких результатов. В 2019 году темпы роста экспорта достигли показателя в 240%. Это очень высокий результат", - подчеркнул Владимир Улахович.

Поощрительный диплом в номинации "Деревообрабатывающее и мебельное производство" завоевало ИООО "Мебелаин". Как рассказал Владимир Улахович, предприятие динамично развивается. "Они ищут и осваивают новые рынки сбыта: в прошлом году вышли на рынки Японии и Арабских Эмиратов", - подчеркнул он.

В номинации "Целлюлозно-бумажная промышленность" поощрительный диплом завоевало РУП "Завод газетной бумаги". Как отметил директор предприятия Юрий Лука, несмотря на все вызовы, завод положительно сработал по экспорту продукции. "Прошлый год выдался не самым спокойным, однако удержать высокие показатели помогли тесные связи с партнерами как в Беларуси, так и за ее пределами. Благодаря этому работа завода не останавливалась. Сегодня мы успешно продаем на экспорт газетную, офсетную и мешочную бумагу. Много производим и продаем пиломатериалов и продукции деревообработки. Пользуются спросом и наши домики, которые поставляем в Японию, Францию и другие страны ЕС. В целом география экспорта очень обширна - газетная бумага поставляется в 20 стран, продукция деревообработки - в 14. Объемы экспорта составляют от 60% до 67% от общего объема производства продукции в денежном выражении".

Поощрительным дипломом в номинации "Организация малого и среднего предпринимательства в сфере производства товаров" наградили СООО "ЦСП БЗС". Как отметил Владимир Улахович, предприятие в Кричеве производит уникальную для Беларуси продукцию - цементно-стружечную плиту. "Это предприятие частной формы собственности, и их награда - добрый знак. Они достигли высоких показателей - темп роста экспорта составил 160%".

По словам председателя БелТПП, потенциал Могилевской области в экспортном направлении очень серьезный. "Важно отметить, что в области ведется системная работа по поддержке экспортеров, СЭЗ "Могилев" работает в инновационном ключе. Мы вправе ожидать, что в условиях достаточно тяжелого 2020 года наши предприятия, в том числе и Могилевской области, смогут добиться серьезных результатов, - подчеркнул Владимир Улахович. - Здесь огромный потенциал, есть люди, которые умеют и хотят работать. И мы надеемся, что результаты области будут только расти".

Республиканский конкурс "Лучший экспортер" проходит ежегодно. В финале конкурса этого года участвовали 163 предприятия, в том числе 14 из Могилевской области.-0-