Улицу Жуковского в Минске временно закроют для транспорта с 16 ноября

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Улицу Жуковского в Минске на участке от улицы Могилевской до улицы Воронянского с 16 ноября ориентировочно по 26 декабря закроют для демонтажа механизированного тоннелепроходческого комплекса, который задействован на строительстве 3-й линии метрополитена. В этой связи на участке изменится работа пассажирского транспорта, сообщили БЕЛТА в ГП "Столичный транспорт и связь".

Автобусы маршрутов №24, 1146-ТК, 1346-ТК на участке от улицы Мясникова до остановочного пункта "Воронянского" и в обратном направлении поедут по улицам Московской, Чкалова, Воронянского.

Автобусный маршрут №65 на участке от улицы Толстого до улицы Аэродромной проляжет по улицам Могилевской, Володько.

Маршрут автобусов №4Д на участке от улицы Володько будет организован по улицам Воронянского, Чкалова, Московской, Толстого.

Движение автобусов №1024-ТК от остановки "Воронянского" организуется по улицам Воронянского, Чкалова, Московской, Толстого и далее по маршруту.

На изменяемых участках транспорт будет совершать все предусмотренные остановки.-0-