Улицу Жуковского в Минске временно закроют для транспорта с 16 ноября

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 11 ноября 2019
Минск Сплошная облачность +7°C
Версия для слабовидящих
Новости
17:15 Антикварные ножи найдены в багаже пассажира на белорусско-литовской границе Происшествия
17:08 В Бобруйске на рабочих в мастерской обрушился стеллаж Происшествия
17:03 В Австралии из-за лесных пожаров закроют 600 школ В мире
17:03 Лукашенко: Беларусь и Ангола имеют существенный потенциал для расширения связей и контактов Президент
16:55 ФОТОФАКТ: Города мира. Вена В мире
16:40 Минсельхозпрод не ожидает критической ситуации из-за неурожая гречки в России Экономика
16:36 МЗП и денежные доходы населения за октябрь не индексируются - Минтруда Общество
16:35 С бытом и национальными костюмами регионов познакомит выставка в Минске Афиша
16:06 Инфляция в Беларуси в октябре составила 0,5% Экономика
16:06 Послы Беларуси и Австралии обсудили пути активизации сотрудничества Политика
16:01 Белорусский силач Вячеслав Хоронеко установил национальный рекорд в гиревом марафоне Спорт
16:01 Мощность установок ВИЭ в Беларуси к 2023 году увеличится практически вдвое Экономика
15:57 Беларусь заинтересована в изучении шведского опыта по достижению ЦУР - Щеткина Политика
15:45 Улицу Жуковского в Минске временно закроют для транспорта с 16 ноября Регионы
15:43 Экспорт белорусской сельхозпродукции в январе-сентябре вырос на 4,1% Экономика
15:39 Безвизовые туристы проявляют повышенный интерес к отдыху в здравницах Гродненской области Регионы
15:38 В Департаменте по энергоэффективности пояснили, почему для частных домов невыгодны установки ВИЭ Экономика
15:34 Подъем зяби в хозяйствах Беларуси будет завершен в течение 10 дней - Хотько Экономика
15:33 Лукашенко направился с официальным визитом в Австрию Президент
15:21 Волейболист "Шахтера" Андрей Марченко - лучший игрок защиты в первых матчах 2-го раунда квалификации ЛЧ Спорт
15:17 Беларусь выступает за налаживание общенационального диалога для преодоления противоречий в Боливии - МИД Политика
15:12 Лукашенко: Беларусь заинтересована в расширении связей с Польшей Президент
15:03 БРСМ дает старт молодежной эстафете "#яприду" Общество
14:52 Межмидовские консультации стран СНГ по борьбе с терроризмом пройдут в Ашхабаде Политика
14:41 Белорусские шпажисты выиграли золото и бронзу турнира Европейского кадетского цикла Спорт
14:40 Землетрясение магнитудой 5,2 произошло во Франции В мире
14:14 В Департаменте по энергоэффективности объяснили жару в квартирах в начале отопительного сезона Общество
14:12 Пожар произошел на территории колонии в Волковыске Происшествия
14:08 НАИП предлагает инвесторам 11 проектов по эксплуатации водных ресурсов Беларуси Экономика
14:06 Закладчика наркотиков задержали в Гродно Происшествия
Все новости
Все новости
Регионы
11 ноября 2019, 15:45

Улицу Жуковского в Минске временно закроют для транспорта с 16 ноября

Фото из архива
Фото из архива

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Улицу Жуковского в Минске на участке от улицы Могилевской до улицы Воронянского с 16 ноября ориентировочно по 26 декабря закроют для демонтажа механизированного тоннелепроходческого комплекса, который задействован на строительстве 3-й линии метрополитена. В этой связи на участке изменится работа пассажирского транспорта, сообщили БЕЛТА в ГП "Столичный транспорт и связь".

Автобусы маршрутов №24, 1146-ТК, 1346-ТК на участке от улицы Мясникова до остановочного пункта "Воронянского" и в обратном направлении поедут по улицам Московской, Чкалова, Воронянского.

Автобусный маршрут №65 на участке от улицы Толстого до улицы Аэродромной проляжет по улицам Могилевской, Володько.

Маршрут автобусов №4Д на участке от улицы Володько будет организован по улицам Воронянского, Чкалова, Московской, Толстого.

Движение автобусов №1024-ТК от остановки "Воронянского" организуется по улицам Воронянского, Чкалова, Московской, Толстого и далее по маршруту.

На изменяемых участках транспорт будет совершать все предусмотренные остановки.-0-

Подписывайтесь на нас в
Telegram и Viber!
Теги
дороги Минск транспорт
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Безвизовые туристы проявляют повышенный интерес к отдыху в здравницах Гродненской области
Новое мини-футбольное поле появилось в Бресте
Фото из архива Электронная ярмарка вакансий пройдет в Витебске
Фото из архива Межрайонный скрининговый центр онкозаболеваний появится в Осиповичах
РЕПОРТАЖ: Привычка жить большой семьей
Фото из архива Пять предприятий примут участие в мини-ярмарках вакансий в Минске 12-14 ноября
Главное
Фото из архива Лукашенко направился с официальным визитом в Австрию
Соглашения на 250 млн евро планируется подписать на австрийско-белорусском бизнес-форуме в Вене
Дорожную карту с ВБ планируется совместить с прогнозными документами Беларуси
"Лістапад" становится частью нашей культуры и жизни - Сукманов
Топ-новости
Визит Лукашенко в Австрию позволит заложить более серьезную базу для двусторонних отношений - эксперт
В Беларуси предлагают увеличить плату за организацию сбора полимерной упаковки и пластиковой посуды
Беларусь за счет энергосбережения в январе-сентябре сэкономила 635 тыс. т условного топлива
В Департаменте по энергоэффективности объяснили жару в квартирах в начале отопительного сезона
"Пекин": старт продаж нового дома и последний шанс воспользоваться 10-летней рассрочкой
Галерея "АртХаос" приглашает погрузиться в "Дополненную реальность"
Ночные заморозки ожидаются в Беларуси 12 ноября
Беларусь заинтересована в изучении шведского опыта по достижению ЦУР - Щеткина
В Беларуси выявлено 654 месторождения пресных и минеральных вод
Улицу Жуковского в Минске временно закроют для транспорта с 16 ноября
ФОТОФАКТ: Города мира. Вена
Новое мини-футбольное поле появилось в Бресте
МЗП и денежные доходы населения за октябрь не индексируются - Минтруда
Пять предприятий примут участие в мини-ярмарках вакансий в Минске 12-14 ноября
РЕПОРТАЖ: Привычка жить большой семьей
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Молодежная политика Беларуси Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Содействие занятости населения Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.