Умер Герой Социалистического Труда Адольф Володько

29 марта, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. 28 марта не стало Адольфа Адольфовича Володько, Героя Социалистического труда, заслуженного работника сельского хозяйства БССР, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском облисполкоме.

Руководство Витебской области, помощник Президента - инспектор по Витебской области Виталий Вовк выражают всем родным и близким Адольфа Володько слова соболезнования. "Он был легендарным аграрным руководителем, человеком большого трудолюбия, новатор, подвижник и верный сын родной земли. Все, что делал Адольф Адольфович, было наполнено любовью и заботой о земле и ее тружениках. Светлая память о нем сохранится в наших сердцах, - отметили в облисполкоме. - Адольфа Володько отличали высокие моральные качества, чувство долга, активная жизненная позиция, он сумел обогнать время в решении задач аграрной отрасли. Будучи на пенсии, продолжал трудиться, о многом успел сказать в своих книгах "Сын земли и неба", "Жизнь как миг" и "Кардиограмма большого сердца".

Родился Адольф Володько 17 июля 1946 года в деревне Старчуны Поставского района. Прошел путь от механизатора до председателя колхоза. С 1968 года более 40 лет возглавлял хозяйство имени Суворова на родной Поставщине (ныне - ОАО "Новоселки-Лучай"), известного далеко за пределами Беларуси. Он сумел из отстающего колхоза создать процветающее хозяйство, где помимо земледелия и животноводства активно занимались переработкой: работали шесть производственных цехов. Большое внимание уделялось развитию социальной сферы - были построены жилые дома, поликлиника, Дворец культуры, гостиница, позже создан на автодороге агроэкокомплекс "Соловьиная роща".

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 августа 1988 года за выдающиеся результаты, достигнутые в увеличении производства сельскохозяйственной продукции на основе освоения интенсивных технологий и передовых методов организации труда в земледелии и животноводстве, и проявленную трудовую доблесть Адольфу Володько присвоили звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали "Серп и Молот". Также его труд отмечен высокими государственными наградами: двумя орденами Ленина, орденами Трудового Красного Знамени, Октябрьской революции и Дружбы народов, медалями. В 2016 году его наградили Почетной грамотой Витебского облисполкома. Избирался депутатом Верховного Совета БССР и СССР, областного и районного Советов депутатов.-0-