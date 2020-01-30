Умные светофоры появятся в Могилеве

30 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Умные светофоры планируют установить в этом году на ул. Крупской в Могилеве, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник УГАИ УВД Могилевского облисполкома Вячеслав Крылов.

"В нынешнем году планируется завершить ремонт на ул. Первомайской. Также городские власти намерены начать реконструкцию ул. Крупской и установить на ней в последующем систему умных светофоров", - рассказал он.

Новые светофоры смогут самостоятельно оценивать дорожную ситуацию и переключать сигналы, чтобы разделять транспортные потоки. Пока таких светофоров в Могилеве нет.

По словам Вячеслава Крылова, в Могилеве и области в нынешнем году увеличится количество светофорных объектов. "Постепенно мы будем сокращать количество нерегулируемых пешеходных переходов, устанавливая на опасных участках светофоры. Вероятно, они будут самые простые. Однако такая мера поможет обезопасить пешеходов и водителей".

В Могилеве уже продлили работу светофоров. Теперь они регулируют движение до 24.00. -0-