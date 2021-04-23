Университет МЧС запустил гражданско-патриотический проект "Тематический киносеанс"

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект "Тематический киносеанс" стартовал в Образовательном центре безопасности жизнедеятельности МЧС. Основная его идея - гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения, сообщил БЕЛТА официальный представитель Университета гражданской защиты МЧС Андрей Садовский.

Столичным школьникам будут демонстрироваться фильмы о Великой Отечественной войне производства национальной киностудии "Беларусьфильм". Специально для этих целей у киностудии Университетом гражданской защиты МЧС получено разрешение на трансляцию первых двух фильмов о войне - "В августе 44-го…" и "Брестская крепость". В будущем количество кинолент будет увеличено.

Первый киносеанс посетили 100 старшеклассников учреждений общего среднего образования Первомайского района столицы. Ребятам была показана картина белорусского кинорежиссера, народного артиста БССР Михаила Пташука "В августе 44-го…". Фильм снят по роману Владимира Богомолова.

"Тематический киносеанс" - проект Университета гражданской защиты МЧС, направленный на воспитание у молодежи чувства гордости за белорусский народ, сражавшийся на фронтах Великой Отечественной войны.-0-