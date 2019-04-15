Уральская медицинская компания ищет в Бресте площадку для организации производства шприцев

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уральская медицинская компания ищет площадку для организации производства шприцев, сообщил заместитель председателя правительства Удмуртской Республики Михаил Хомич на встрече с министром здравоохранения Валерием Малашко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы привезли несколько компаний, у каждой из которых есть запросы на кооперацию. Например, Уральская медицинская компания, которая выпускает шприцы, просит помочь найти место под площадку в Бресте. Намерена открыть там производство, что, несомненно, выгодно обеим сторонам", - сказал Михаил Хомич.

В Удмуртии 2019-й объявлен годом здоровья. Поэтому, как отметил зампредседателя правительства, нынешний визит в Беларусь так или иначе связан со здравоохранением. Все входящие в состав бизнес-миссии компании (ООО "Криотехномед", АО "Ижевский механический завод", ЗАО НПО "Акустмаш") заинтересованы в сотрудничестве с белорусскими партнерами и готовы к кооперации.

По словам Валерия Малашко, важно не просто обсудить намерение к сотрудничеству, а заключить конкретные договоры, которые позволят двигаться дальше.

Визит делегации Удмуртской Республики проходит 14-17 апреля.-0-