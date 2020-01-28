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28 января 2020, 18:18

Уровень инфекционной заболеваемости в Минской области в 2019 году снизился на 12%

Фото из архива
Фото из архива

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общий уровень инфекционной и паразитарной заболеваемости по итогам 2019 года почти на 12% ниже, чем в 2018-м. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заместитель главного врача Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Миланович.

Стабильную и управляемую ситуацию по инфекционным и паразитарным заболеваниям в регионе удалось обеспечить благодаря комплексу профилактических и противоэпидемических мероприятий.

В частности, в минувшем году от гриппа привили 75% граждан, которые входят в Национальный календарь профилактических прививок. Всего по итогам прививочной кампании против гриппа в 2019 году в столичном регионе вакцинацию прошли 40,8% жителей.

В целом в Минской области достигнуты оптимальные уровни иммунизации против вакциноуправляемых инфекций среди декретированных слоев населения (работников организаций, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения). Так, были привиты не менее 97% детей и около 95% взрослых. Поэтому на протяжении последних лет на территории региона не регистрируются случаи столбняка, дифтерии, полиомиелита.

"Эпидемиологическая ситуация в мире по инфекционным заболеваниям продолжает оставаться напряженной. Учитывая географическое расположение Беларуси и возросший поток иностранных туристов, создается постоянная угроза завоза инфекционных заболеваний на территорию страны. Обеспечение постоянной готовности учреждений госсаннадзора к проведению мероприятий по санохране территории и оперативное взаимодействие с лечебной сетью - одно из основных направлений работы на 2020 год", - заключила Ирина Миланович.-0-

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