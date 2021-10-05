Уровень использования ТКО в Брестской области к концу года может достичь 30%

5 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области уровень использования твердых коммунальных отходов (ТКО) к концу года может достичь 30%, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора областного управления ЖКХ Андрей Гашев.

В Брестской области ежегодно образуется до 390 тыс. т ТКО. Сейчас доля извлечения вторичных материальных ресурсов (ВМР) в общем объеме образования отходов составляет 28,6%. Этот показатель, по мнению специалистов, напрямую зависит от раздельного сбора мусора. Менее года назад такую систему внедрили в брестском микрорайоне Ковалево, заварив мусоропроводы в 56 многоэтажных жилых домах и обустроив контейнерные площадки с заглубленными емкостями. В итоге благодаря оптимизации маршрута и графика движения мусоровозов затраты на оказание услуги снизились более чем на Br37 тыс., дополнительно получено около 300 т вторсырья.

"Задача - полностью закрыть оставшиеся 965 мусоропроводов в 413 жилых домах в Бресте и 104 мусороприемных камеры в 38 домах в Барановичах. По предварительным расчетам, это позволит сократить затраты более чем на Br200 тыс. и дополнительно собирать не менее 400 т вторсырья. Будем стараться максимально это сделать в следующем году", - отметил Андрей Гашев.

В районных центрах развивается подомовой сбор ТКО с применением индивидуальных контейнеров. Так, в Малорите апробировали механизм привлечения на эти цели средств населения. Местное предприятие ЖКХ приобрело контейнеры за собственные средства и продает их гражданам по привлекательной цене с рассрочкой до шести месяцев. "Положительный эффект такого подхода заключается и в бережном отношении к приобретенному имуществу, и в улучшении экологической и эстетической составляющей при сборе ТКО", - добавил замгендиректора областного управления ЖКХ.

За январь - август в Брестской области коммунальщики собрали 68,8 тыс. т вторсырья, что составляет 65,1% от годового задания. В Кобринском районе годовой план уже перевыполнен: здесь собрано 7,2 тыс. т вторсырья, что составляет 112,2% к намеченному. Выше среднеобластного также показатели в Барановичском районе (76,5%) и Бресте (68,2%). По всем видам ВМР, кроме стекла, в регионе наблюдается положительная динамика объемов заготовки по сравнению с прошлым годом.-0-