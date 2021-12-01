Уровень заболеваемости COVID в Брестской области составляет 46% от пиковых значений

1 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в Брестской области составляет 46% от пиковых значений четвертой волны, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный врач областной клинической больницы профессор Александр Карпицкий.

"За минувшую неделю количество выявленных в области пациентов с коронавирусом уменьшилось на 40%, а количество госпитализированных - на 30%. Львиную долю общего числа стационарных пациентов в эту волну (47%) составили жители областного центра. В целом среди заболевших брестчане составили 42%. Из всех ковидных пациентов 93% не были вакцинированы", - отметил главврач областной клиники.

По его словам, Брестская областная больница практически полностью перешла на оказание помощи пациентам соматического профиля. За исключением инфекционных корпусов, на сегодня перепрофилированными остаются только два отделения. Для ковидных пациентов развернуты реанимация интенсивной терапии на 12 коек и пульмонологическое отделение на 45 коек. Оно расположено в противотуберкулезном диспансере, который пока тоже работает на пациентов с коронавирусом.

"На сегодня в областной больнице 138 ковидных пациентов. В сутки к нам поступает от 10 до 20 заболевших. Помимо города, мы также госпитализируем пациентов из Березовского и Каменецкого районов. В две городские больницы - первую и центральную - доставляют пациентов из ближайших районов: Жабинки, Малориты, Кобрина, Пружан", - дополнил Александр Карпицкий.

Он в очередной раз акцентировал внимание на важности вакцинирования. "Мы не должны расслабляться даже на фоне снижения количества заболевших. По-прежнему крайне важно соблюдение противоэпидемических мер: ношение масок, социальное дистанцирование, проветривание помещений и, конечно, вакцинирование как самый эффективный способ если не избежать, то облегчить течение заболевания", - резюмировал профессор.-0-