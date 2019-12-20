Урожай на кофейной гуще и тренажер по ОБЖ: "100 идей для Беларуси" выбрали в Могилеве

20 декабря, Могилев /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. Выращивание семян на кофейной гуще, обучающий мини-центр по ОБЖ и IT-проекты презентовали сегодня в Могилеве на областном этапе конкурса "100 идей для Беларуси", передает корреспондент БЕЛТА.

Более 30 проектов были представлены на суд экспертов и членов жюри. Студент третьего курса Белорусско-Российского университета Владислав Шарапов продемонстрировал обучающую программу по мехатронике с использованием STEM-методики.

"Здесь показана установка, которая обрабатывает (пробивает и шлифует) материал, транспортирует и сортирует его. Весь процесс автоматический, участие человека минимально. Мы предлагаем научить школьников, лицеистов и учащихся колледжей собирать такие станции. Это можно делать на базах других учебных заведений и нашего вуза. Создать такую установку можно при минимальных вложениях, из подручных средств. Она поможет детям развить технические навыки или даже определиться с будущей профессией", - поделился молодой человек.

Учащиеся средней школы №4 города Горки рассказали о возможности вести сельское хозяйство в городе без специфических подкормок. Технология основана на использовании кофейной гущи, которую можно использовать как удобрение. Как отметили разработчики, в ней содержатся азот и микроэлементы, что способствует росту моркови и редиса.

Сразу два проекта привезли ребята из Центра дополнительного образования детей и молодежи Бобруйска. Одна из разработок - обучающий тренажер "Юный спасатель".

"Тренажер интерактивный, скучно с ним не будет. Мы уже начали использовать его в своем центре - детям нравится. Полная стоимость нашего проекта - чуть больше Br440", - поделились юные изобретатели Павел Шевцов и Тимофей Тарасевич. Кроме тренажера, они привезли компрессор бытового использования. Он сделан из отслуживших свой срок агрегатов холодильной установки и огнетушителя.

С идеей рационального использования вторсырья приехали в областной центр Сергей Семенков и Вячеслав Наумкин. Они продемонстрировали станок для прессования топливных брикетов из бумаги, картона и опилок.

"Здесь собрались ребята, которым важно показать свои разработки. У них горят глаза, когда они рассказывают про проекты, которые создавались под тщательным руководством педагогов. Многое, что было здесь представлено, может использоваться в повседневной жизни. Участники получили бесценный опыт научных исследований и конструирования, который пригодится в будущем. Для многих это может стать профессией или стартовой точкой в развитии собственного бизнеса", - поделился впечатлениями о конкурсе заместитель председателя Могилевского облисполкома Валерий Малашко.

В финал конкурса "100 идей для Беларуси" было отобрано 10 проектов, которые будут представлять Могилевщину на республиканском уровне.-0-

Фото Олега Фойницкого