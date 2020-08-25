Урожайность гречихи и проса в Брестской области выше прошлогодней

25 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Урожайность гречихи и проса в хозяйствах Брестской области выше прошлогодней, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома.

В этом году посевы гречихи в регионе увеличили по сравнению с прошлогодними в 5,5 раза до 4,2 тыс. га. Культуру выращивают во всех районах области. Самые большие площади под нее отвели в Каменецком и Пружанском районах - 400 и 375 га соответственно. На 25 августа гречиха в регионе убрана почти на 19% площадей. Намолочено около 1,2 тыс. т зерна при урожайности 14,8 ц/га. Это на 2,2 ц выше уровня прошлого года. Лидером по темпам работ является Каменецкий район, где уже убрано почти 85% посевов. Около половины плана выполнили аграрии Кобринского и Столинского районов.

В отличие от гречихи посевы проса в регионе уменьшили почти на треть до 2,4 тыс. га. На сегодня культура убрана на 930 га. Получено более 2,2 тыс. т зерна. Средняя урожайность по области составляет 24,1 ц/га - почти на 3 ц выше прошлогодней. В Барановичском районе на круг получают 42,5 ц пшена, в Жабинковском - 38,5 ц. Уборку проса уже завершили в Каменецком районе. Близки к финишу земледельцы Брестского, Малоритского, Пружанского районов.

В эти дни в регионе развернулись работы на полях с кукурузой. На 25 августа культура убрана на 4,6% площади.-0-