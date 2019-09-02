Урожайность льна в Брестской области выше прошлогодней

2 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Объемы производства и качество льна в Брестской области ожидаются выше прошлогодних, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома.

Для загрузки сырьем производственных мощностей льнозаводов региона в этом году посевы льна-долгунца были увеличены на 300 га до 6,1 тыс. га. В основном расширение произошло за счет сырьевой зоны Пружанского льнозавода, которая размещается на территории Пружанского, Кобринского и Березовского районов. Льноводы выполнили весь комплекс агротехнических приемов. Однако погода внесла свои коррективы - из-за шквалистых ветров погибло около 500 га посевов льна.

"Несмотря на это результаты в производстве и выращивании льна в нынешнем году радуют. На 1 сентября заготовлено 16,4 тыс. т льнотресты, что в 1,7 раза больше прошлогоднего уровня. Средняя урожайность составляет 41,6 ц/га (в 2018-м - 24,6 ц/га). Уже практически 85% льнотресты средним номером 1,27 запрессовано и находится на заводах", - отметили в облсельхозпроде.

Всего в текущем году в Брестской области планируется произвести свыше 23 тыс. т льнотресты - на 9 тыс. т больше, чем в прошлом году. В переводе на льноволокно это составит около 7 тыс. т (в 2018-м - 4 тыс. т).

Регион выполняет свои обязательства перед Оршанским льнокомбинатом: за январь-август в счет республиканских нужд льноволокно поставлено в полном объеме.-0-