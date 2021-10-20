Урожайность сахарной свеклы в Гродненской области на 99 ц/га выше прошлогодней

20 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Урожайность сахарной свеклы в Гродненской области на 99 ц/га выше, чем в прошлом году, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе облисполкома.

Под эту культуру отведено почти 25 тыс. га. Убрана она сейчас приблизительно на половине площадей. "Накопано более 665 тыс. т корнеплодов. Средняя урожайность составляет 565 ц/га, что на 99 ц/га больше уровня прошлого года. Для примера, в Гродненском районе средняя урожайность достигает почти 800 ц/га, в Берестовицком превышает 620 ц/га", - сообщили в облисполкоме. Средняя сахаристость - 15,76%.

Сырье из региона поставляется на четыре сахароперерабатывающих предприятия страны - в Скиделе, Городее, Жабинке и Слуцке. Сырьевые зоны экономически просчитаны, оптимизированы. Между производителями и поставщиками выработаны партнерские отношения.

В счет республиканских государственных нужд необходимо поставить в зачетном весе 1,1 млн т сахарной свеклы. По данным на 19 октября, сдано более 440 тыс. т (40%). На Скидельский сахарный комбинат, к примеру, уже поставлено более 315 тыс. т.-0-

Фото Леонида Щеглова