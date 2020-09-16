Ущерб для Минска от несанкционированных акций составил более Br750 тыс.

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ущерб для Минска с начала несанкционированных акций составил более Br750 тыс. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Владимир Лебедь, передает корреспондент БЕЛТА.

"С начала несанкционированных мероприятий ущерб составил более Br750 тыс. В среднем городу в обыкновенный будний день это обходится примерно в Br10 тыс. Эта сумма в разы вырастает после выходных и составляет около Br20-30 тыс. Сюда входит уборка территории, устранение несанкционированных надписей на фасадах и на других элементах. В среднем в день задействовано более 1 тыс. работников жилищно-коммунального хозяйства и более 80 единиц техники. Все эти силы мы направляем на незапланированные работы", - сказал Владимир Лебедь.

/Будет дополнено/.-0-