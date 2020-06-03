3 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В последние два года Ушачский хлебозавод инвестировал в модернизацию производства Br735 тыс., в этом году планируют вложить около Br100 тыс., сообщила корреспонденту БЕЛТА директор Ушачского филиала Витебского облпотребобщества Лилия Долгая.

На производстве

Пекарь Елена Бутовская

Загрузчик Олег Баклушин

Тесто

По ее словам, в 2018 году началась серьезная модернизация завода с заменой оборудования. На улучшение материальной базы было направлено Br735 тыс. Среди приобретений - три современные печи немецкого производства с компьютеризироваными процессами. "Благодаря модернизации Ушачский хлебозавод стал одним из самых современных в системе потребкооперации. Продукция предприятия реализуется не только в своем районе, но и в соседних. В этом году планируем инвестировать около Br100 тыс.", - отметила Лилия Долгая.

В месяц предприятие выпекает около 100 т хлебобулочной продукции. Коллектив трудится в две смены. "Мощности современных печей загружены на 80%. Сейчас ищем новые рынки сбыта, чтобы максимально реализовать потенциал оборудования. Кроме того, печи тратят почти на 40% меньше энергии по сравнению с прежними моделями", - добавила директор.

У хлебозавода за пять месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года вырос объем реализации продукции на 2% - до 432,8 т. Несмотря на эпидемиологическую обстановку, заводу удалось не сбавить темп. Вырос спрос на хлебобулочные изделия в сельской местности. В том числе за счет того, что некоторые жители приехали в деревни на самоизоляцию.-0-

Фото Александра Хитрова