Успехом правят инновации

От мышеловок и мебельной фурнитуры до колодок и жгутов, которые есть в каждом белорусском тракторе. Чем сегодня живет ОАО "Пружанский завод радиодеталей", рассказал директор предприятия Андрей Колосей.

Движение вверх

В 1968 году пружанский завод начинал свою деятельность в составе московского ПО "Гиперон". Тогда здесь производили переменные резисторы для радиоэлектронной и военной промышленности. В 1990-е на предприятии резко сократились объемы выпуска резисторов, появилась необходимость в поиске новых направлений деятельности. Так, в последующем основной продукцией стала мебельная фурнитура.

- Однако в начале 2000-х, с появлением на рынке аналогичной продукции китайских и российских фирм, она становится неконкурентоспособной по цене и качеству. И предприятие снова в поиске. Важно было не просто создать новый фундамент производства, а освоить новые виды продукции, выйти на новые рынки и провести модернизацию всего производства, - рассказывает директор ОАО "Пружанский завод радиодеталей" Андрей Колосей. - В те времена мало кто в городе верил в то, что завод будет жить. Но коллектив, в составе которого ответственные и целеустремленные люди, доказал способность решать даже самые сложные задачи.

Так, с 2003 года предприятие осуществляет полный цикл - от разработки до серийного освоения - инновационной, в том числе импортозамещающей продукции. За эти годы номенклатура выпускаемых заводом изделий изменилась на 94,7%. Сегодня завод выпускает всю номенклатуру автотракторных жгутов ОАО "МТЗ", комплектует своей продукцией (комплектующими для автотракторных жгутов) производителей жгутов для ОАО "МТЗ", ОАО "МАЗ", ОАО "Гомсельмаш", ОАО "МЗКТ", ОАО "Амкодор", ОАО "БелАЗ". Это позволяет промышленным гигантам Беларуси, закупающим комплектующие, освоенные Пружанским заводом радиодеталей по программе импортозамещения, снизить затраты на конечный продукт. В составе выпускаемой продукции также мебельная фурнитура, скобяные изделия, цоколи для лампочек, мышеловки, кротоловки.

Освоено производство комплектующих для трактора - комплект щитка приборов кабины трактора, конкурентоспособный по цене и качеству в связи с применением новой технологии изготовления (замена термоформовки на литье полимеров). Кроме того оказываются услуги сторонним организациям по гальванопокрытию и ремонту оборудования общего и специального назначения.

- Одно из приоритетных направлений стратегии развития - поиск новых рынков сбыта, в том числе и по экспорту. В основном экспортируем продукцию в страны СНГ. Одним из последних стал Узбекистан, - поясняет Андрей Васильевич. - Сейчас готовимся к получению сертификата стандарта ISO/TS 16949, который позволит нам расширить возможности экспортных поставок.

В 2018 году заводчане освоили изготовление принципиально новой продукции - колодок, используемых при производстве бытовой техники, выпускаемой ОАО "Атлант". Сейчас на предприятии включают в работу эластомеры - синтетические материалы с эластичными свойствами, которые при воздействии легко изменяют форму. Их планируется использовать в производстве изделий автотракторного назначения.

В приоритете - перевооружение

Техническое перевооружение - непременное условие для обеспечения развития организации в части освоения новых изделий, снижения энергозатрат, повышения производительности труда. Например, проведено техперевоооружение инструментального производства с приобретением технологического оборудования, позволяющего не только качественно выполнять ремонт, профилактику, изготовление оснастки и инструмента, но и оказывать услуги сторонним организациям.

- Одним из последних приобретений в рамках техперевооружения стал третий по счету автомат резки на участок сборки жгутов, который позволил увеличить производительность труда, - отмечает директор. - На этом наше перевооружение не закончится. В планах - при-обрести оборудование для резки труб ПВХ.

Кроме того, на заводе проведена масштабная реконструкция гальванического цеха с установкой новой линии никелирования. А модернизация линии цинкования обеспечивает высокое качество гальванопокрытия. Для стабильной и долгосрочной работы предприятия были также построены новые локальные очистные сооружения с высокой степенью очистки промывных стоков гальванического производства. Решено полностью обновить парк основного и вспомогательного оборудования участка литья пластмасс. Это позволило наладить безотходное производство изделий из полимеров.

Кадры - на вес золота

По словам директора, на первом месте в успешной деятельности предприятия сегодня, как и 50 лет назад, стоит коллектив, а точнее, команда единомышленников.

- Даже в тяжелые времена главным для нас было сохранить коллектив. В штате более 170 человек, и каждый здесь на своем месте, - уверен Андрей Колосей. - Настоящего специалиста - литейщика, паяльщика или вязальщика жгутов - сегодня найти не так просто. Ни одно учебное заведение в стране их не готовит. Поэтому обучением занимаемся сами, так сказать, без отрыва от производства. А чтобы они набрались опыта и получили соответствующую квалификацию, требуется не один год. Поэтому дорожим каждым, обеспечиваем работников всем необходимым для труда, быта и отдыха.

Любопытно, что в коллективе большая часть - женщины. Вооружившись инструментом, они лихо паяют провода и микросхемы.

- Кажется, что это просто, а на деле такая кропотливая работа требует невероятной сосредоточенности и усидчивости. Мужчины точно бы не справились, - улыбается паяльщик Надежда Костюкович.

Следующий процесс - вязание схемных жгутов, где опять же задействована исключительно прекрасная половина человечества. Например, вязальщик Ирина Крук на заводе уже третий год.

- Первое время сложно было, путалась в этих схемах. Примерно два месяца училась, а сейчас уже и с закрытыми глазами могу работать. Руки запомнили все действия, - говорит собеседница. - Каждую смену по 20-30 схем собираем, тысячи проводов через них проходит.

Марина МАНУЙЛИК

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