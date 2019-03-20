Успешность деятельности предприятия зависит от руководителя - Вовк

20 марта, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Успешность деятельности любого предприятия практически целиком зависит от руководителя. Такое мнение высказал сегодня помощник Президента - инспектор по Витебской области Виталий Вовк на совещании по вопросу эффективности работы промышленного комплекса области, прошедшего с участием председателя облисполкома Николая Шерстнева и директорского корпуса региона, передает корреспондент БЕЛТА.

"95% успеха предприятия зависит от руководителя, от того, как организовали рабочий процесс, как справились с подбором кадров. Как вы поставили работу, так и будет развиваться промышленность. При этом без вашего глубокого личного участия ничего не будет", - подчеркнул Виталий Вовк, обращаясь к руководителям предприятий и организаций региона.

Виталий Вовк акцентировал внимание на необходимости ответственнее относиться к подбору кадров, налаживания более тесного взаимодействия с учреждениями профтехобразования и, что тоже очень значимо, расширения собственного кругозора.

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