В 2020 году усилия госорганов Могилевской области были сосредоточены на экономике региона - Страхар

25 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В 2020 году все усилия госорганов Могилевской области были сосредоточены на поддержании экономики региона. Такое мнение высказал заместитель председателя Могилевского облисполкома Руслан Страхар, во время заседания по итогам социально-экономического развития области за 2020 год, передает корреспондент БЕЛТА.

"В крайне сложных условиях 2020 года все усилия органов государственного управления были сосредоточены на поддержании экономики региона. При этом нужно отметить главное: нам удалось решить важнейшую задачу - сохранить бесперебойную работу предприятий и не допустить массового высвобождения работников, - отметил Руслан Страхар. - Постепенно восстанавливается спрос на рабочую силу. Сегодня по области заявлено более 7 тыс. вакансий. В среднем на одного безработного приходится более пяти вакансий. Все это оказало положительное влияние на экономику области".

С июня 2020 года постепенно начал восстанавливаться ВРП. "По итогам девяти месяцев он превысил уровень предыдущего года, а по году составил 100,9%. К слову, это лучший показатель в стране, который не сложился сам собой. Он достигнут усилиями жителей Могилевской области. Так, промышленный комплекс обеспечил темп роста 103,4%, это также лучший показатель в стране. Самый высокий темп роста производства зерна - у наших аграриев. Кроме того, согласно решению коллегии Минжилкомхоза, Могилевская область единственная выполнила все показатели государственной программы. Диплом первой степени вручен нашей области и коллегией Минздрава. Высокие места нами заработаны и по многим другим направлениям", - сообщил Руслан Страхар.

По словам заместителя председателя облисполкома, сегодня оценивается работа за весь пятилетний период. "За цифрами 2020 года важно видеть динамику развития отдельных организаций и целых отраслей экономки, для того чтобы на их основе формировать направления развития, а также доводить конкретные задачи для горрайисполкомов как на 2021 год, так и на новую пятилетку в целом", - подчеркнул Руслан Страхар.

За 2016-2020 годы область выполнила программу по экспорту товаров: даже несмотря на объективное снижение в 2020 году, в целом за пятилетие темп роста составил 154,2% при задании 128%. Что касается экспорта услуг, темп роста - 146,8% при задании 119%. За пять лет в экономику региона поступило $409 млн прямых иностранных инвестиций на чистой основе при задании $362 млн. Кроме того, выполнены задания по созданию рабочих мест, по заработной плате.

"Финансовое состояние организаций - это один из ключевых показателей, на который нужно обратить особое внимание. Положительные тенденции в этой сфере наметились в 2020 году. Размер прибыли от реализации по области увеличился по сравнению с 2019 годом в 1,7 раза и составил Br876,1 млн. Все сферы реального сектора экономики по итогам 2020 года сработали с прибылью от реализации продукции. Наблюдался рост как рентабельности продаж, так и рентабельности реализованной продукции. Остальные отрасли завершили год с положительным финансовым результатом, - отметил Руслан Страхар. - Внешнеэкономическая деятельность в 2020 году по известным причинам была довольно нестабильна. Если в первом квартале экспорт превысил уровень 2019 года на 12%, то закрытие рынков и локдауны наших стран-партнеров привели к падению поставок в апреле до уровня в 70% от прошлого года. Понимая ситуацию, наши предприятия начали оперативно перестраиваться в поиске новых рынков. По сравнению с 2019 годом наши товары дополнительно экспортировались на рынки 12 стран".

По итогам 2020 года область выполнила прогноз по уровню заработной платы. "За январь - декабрь зарплата составила Br1018,6 при задании Br1002,5. Обеспечен рост в номинальном (113,2%) и реальном (107,3%) исчислении. Выполнены установленные показатели, которые были предусмотрены пятилетней программой развития области, программой развития юго-восточного региона и комплексным планом на 2020 год", - отметил Руслан Страхар.

Важный аспект в текущем году - создать стартовые условия для ускоренного развития и развернуть новый инвестиционный цикл в новой пятилетке. "В связи с этим облисполкому на этот год показатель "Инвестиции в основной капитал" определен в качестве целевого, поэтому он будет служить для оценки эффективности работы председателей каждого региона Могилевской области", - подчеркнул зампредседателя облисполкома.

"Начался очередной год, это первый год новой пятилетки. Согласно решениям Всебелорусского народного собрания, главная ее цель - обеспечить социальную стабильность в обществе и рост благосостояния граждан благодаря качественному росту экономики, наращиванию социального капитала, созданию комфортных условий для жизни, работы и самореализации. И воплощать это в жизнь нам с вами необходимо уже сегодня. В этой связи в проекте решения отражены основные направления развития на текущий год. Задача каждого руководителя на местах - обеспечить их четкое исполнение, а также сбалансированное развитие каждой организации, районов и городов в целом", - подытожил Руслан Страхар.

Участниками заседания Могилевского облисполкома стали глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, заместитель премьер-министра Анатолий Сивак, министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович, представители областного, городских и районных исполкомов, руководители предприятий и организаций.

После заседания все желающие смогли ознакомиться с выставкой, где был представлен промышленный потенциал региона.-0-

Фото Олега Фойницкого