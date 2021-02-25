В 2020 году усилия госорганов Могилевской области были сосредоточены на экономике региона - Страхар

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 25 февраля 2021
Минск Сплошная облачность +3°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
16:49 Промышленное производство резидентов СЭЗ "Гродноинвест" выросло на 14% Регионы
16:42 В Китае одобрены еще две вакцины от коронавируса В мире
16:35 По результатам контрольно-аналитических мероприятий КГК в 2020 году в госказну поступило Br155 млн Общество
16:33 Пашинян призвал политические силы начать консультации по урегулированию ситуации в Армении В мире
16:29 Задержан видеоблогер за оскорбление должностных лиц МВД Происшествия
16:28 Более 35 внутрихозяйственных карьеров рекультивировали в Гомельской области в 2020 году Регионы
16:24 Утверждена госпрограмма по энергосбережению на пятилетку Экономика
16:22 Правительство утвердило план подготовки законопроектов в 2021 году Общество
16:17 Книжно-иллюстративная выставка "Путешествие в страну кошек" открылась в НББ Культура
16:17 Twitter и Facebook возглавили антирейтинг соцсетей по наличию деструктивного контента Технологии
16:14 Пашинян приказал военным выполнять свою работу и защищать границы страны В мире
16:14 Рачков: Беларусь выстраивает диалог с партнерами на принципах уважения и взаимопонимания Политика
16:06 В Нью-Йорке обнаружили новый штамм коронавируса В мире
16:06 ФОТОФАКТ: Солнечная погода в Минске Регионы
15:56 В Гомельской области планируют рекультивировать 25 мини-полигонов в этом году Регионы
15:45 Качество воды, археологический музей, ввод жилья - Кухарев ответил на вопросы в БГУ Регионы
15:44 Экологи назвали защитные маски и перчатки новой угрозой для окружающей среды В мире
15:37 Благоприятный инвестиционный климат придаст импульс экономике Брестской области - Шулейко Регионы
15:36 Около 30 тыс. физлиц в Беларуси ежегодно представляют налоговые декларации Экономика
15:35 Президент Армении призвал граждан и политические силы действовать в рамках Конституции В мире
15:27 Международные стандарты о безопасности и гигиене труда на шахтах вступили в силу для Беларуси Общество
15:24 В 2020 году усилия госорганов Могилевской области были сосредоточены на экономике региона - Страхар Регионы
15:14 Александр Ботвинник избран председателем Белорусской федерации бокса Спорт
15:13 Шерстнев: дальнейшее развитие АПК Витебской области в создании крупнотоварного производства Регионы
15:06 В Минске задержали несовершеннолетних закладчиков Происшествия
14:53 В Минске завершено расследование дела об убийстве сыном матери Происшествия
14:52 Евсеев проведет 26 февраля прямую телефонную линию Регионы
14:49 Здание бывшей школы в Витебске, где учился Марк Шагал, выставят на продажу в 2021 году Регионы
14:48 Субботин об АПК Витебской области: результаты есть, но впереди еще много работы Регионы
14:41 В Беларуси в 2020 году 155 водителей скрылись с мест ДТП с пострадавшими Общество
Все новости
Все новости
Регионы
25 февраля 2021, 15:24

В 2020 году усилия госорганов Могилевской области были сосредоточены на экономике региона - Страхар

Руслан Страхар
Руслан Страхар

25 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В 2020 году все усилия госорганов Могилевской области были сосредоточены на поддержании экономики региона. Такое мнение высказал заместитель председателя Могилевского облисполкома Руслан Страхар, во время заседания по итогам социально-экономического развития области за 2020 год, передает корреспондент БЕЛТА.

"В крайне сложных условиях 2020 года все усилия органов государственного управления были сосредоточены на поддержании экономики региона. При этом нужно отметить главное: нам удалось решить важнейшую задачу - сохранить бесперебойную работу предприятий и не допустить массового высвобождения работников, - отметил Руслан Страхар. - Постепенно восстанавливается спрос на рабочую силу. Сегодня по области заявлено более 7 тыс. вакансий. В среднем на одного безработного приходится более пяти вакансий. Все это оказало положительное влияние на экономику области".

С июня 2020 года постепенно начал восстанавливаться ВРП. "По итогам девяти месяцев он превысил уровень предыдущего года, а по году составил 100,9%. К слову, это лучший показатель в стране, который не сложился сам собой. Он достигнут усилиями жителей Могилевской области. Так, промышленный комплекс обеспечил темп роста 103,4%, это также лучший показатель в стране. Самый высокий темп роста производства зерна - у наших аграриев. Кроме того, согласно решению коллегии Минжилкомхоза, Могилевская область единственная выполнила все показатели государственной программы. Диплом первой степени вручен нашей области и коллегией Минздрава. Высокие места нами заработаны и по многим другим направлениям", - сообщил Руслан Страхар.

По словам заместителя председателя облисполкома, сегодня оценивается работа за весь пятилетний период. "За цифрами 2020 года важно видеть динамику развития отдельных организаций и целых отраслей экономки, для того чтобы на их основе формировать направления развития, а также доводить конкретные задачи для горрайисполкомов как на 2021 год, так и на новую пятилетку в целом", - подчеркнул Руслан Страхар.

За 2016-2020 годы область выполнила программу по экспорту товаров: даже несмотря на объективное снижение в 2020 году, в целом за пятилетие темп роста составил 154,2% при задании 128%. Что касается экспорта услуг, темп роста - 146,8% при задании 119%. За пять лет в экономику региона поступило $409 млн прямых иностранных инвестиций на чистой основе при задании $362 млн. Кроме того, выполнены задания по созданию рабочих мест, по заработной плате.

"Финансовое состояние организаций - это один из ключевых показателей, на который нужно обратить особое внимание. Положительные тенденции в этой сфере наметились в 2020 году. Размер прибыли от реализации по области увеличился по сравнению с 2019 годом в 1,7 раза и составил Br876,1 млн. Все сферы реального сектора экономики по итогам 2020 года сработали с прибылью от реализации продукции. Наблюдался рост как рентабельности продаж, так и рентабельности реализованной продукции. Остальные отрасли завершили год с положительным финансовым результатом, - отметил Руслан Страхар. - Внешнеэкономическая деятельность в 2020 году по известным причинам была довольно нестабильна. Если в первом квартале экспорт превысил уровень 2019 года на 12%, то закрытие рынков и локдауны наших стран-партнеров привели к падению поставок в апреле до уровня в 70% от прошлого года. Понимая ситуацию, наши предприятия начали оперативно перестраиваться в поиске новых рынков. По сравнению с 2019 годом наши товары дополнительно экспортировались на рынки 12 стран".

По итогам 2020 года область выполнила прогноз по уровню заработной платы. "За январь - декабрь зарплата составила Br1018,6 при задании Br1002,5. Обеспечен рост в номинальном (113,2%) и реальном (107,3%) исчислении. Выполнены установленные показатели, которые были предусмотрены пятилетней программой развития области, программой развития юго-восточного региона и комплексным планом на 2020 год", - отметил Руслан Страхар.

Важный аспект в текущем году - создать стартовые условия для ускоренного развития и развернуть новый инвестиционный цикл в новой пятилетке. "В связи с этим облисполкому на этот год показатель "Инвестиции в основной капитал" определен в качестве целевого, поэтому он будет служить для оценки эффективности работы председателей каждого региона Могилевской области", - подчеркнул зампредседателя облисполкома.

"Начался очередной год, это первый год новой пятилетки. Согласно решениям Всебелорусского народного собрания, главная ее цель - обеспечить социальную стабильность в обществе и рост благосостояния граждан благодаря качественному росту экономики, наращиванию социального капитала, созданию комфортных условий для жизни, работы и самореализации. И воплощать это в жизнь нам с вами необходимо уже сегодня. В этой связи в проекте решения отражены основные направления развития на текущий год. Задача каждого руководителя на местах - обеспечить их четкое исполнение, а также сбалансированное развитие каждой организации, районов и городов в целом", - подытожил Руслан Страхар.

Участниками заседания Могилевского облисполкома стали глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, заместитель премьер-министра Анатолий Сивак, министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович, представители областного, городских и районных исполкомов, руководители предприятий и организаций.

После заседания все желающие смогли ознакомиться с выставкой, где был представлен промышленный потенциал региона.-0-

Фото Олега Фойницкого

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
заседания Могилевская область
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
Промышленное производство резидентов СЭЗ "Гродноинвест" выросло на 14%
Фото из архива Более 35 внутрихозяйственных карьеров рекультивировали в Гомельской области в 2020 году
ФОТОФАКТ: Солнечная погода в Минске
Фото из архива В Гомельской области планируют рекультивировать 25 мини-полигонов в этом году
Владимир Кухарев. Фото из архива Качество воды, археологический музей, ввод жилья - Кухарев ответил на вопросы в БГУ
Юрий Шулейко. Фото из архива Благоприятный инвестиционный климат придаст импульс экономике Брестской области - Шулейко
Главное
Во время встречи Лукашенко: надо серьезно выстроить, а кое-где и перестроить работу Совета безопасности
Макей: внешнеполитические усилия Беларуси в 2020 году были направлены на защиту и укрепление суверенитета
За сутки в Беларуси зарегистрирован 1191 пациент с COVID-19, выписаны 1413
Благодарность от потомков: в День защитников Отечества "Евроопт" поздравил ветеранов
Топ-новости
Лукашенко о внешних силах: не мытьем, так катаньем хочется расшатать Беларусь
Правительство утвердило план подготовки законопроектов в 2021 году
Вольфович: силовой блок Беларуси готов к любым изменениям как внешней, так и внутриполитической обстановки
Утверждена госпрограмма по энергосбережению на пятилетку
Данилович: белорусам необходимо принять активное участие в опросе по определению даты Дня народного единства
Гродно стал новой молодежной столицей Беларуси
Петришенко: информационная война против нашей страны не закончилась
МНС рассказало, кому нужно подать налоговые декларации за 2020 год
Качество воды, археологический музей, ввод жилья - Кухарев ответил на вопросы в БГУ
Переезжаем в "Вену": квартиры в новом доме Minsk World – от 2600 рублей за метр
В 2020 году усилия госорганов Могилевской области были сосредоточены на экономике региона - Страхар
ОДКБ планирует перейти на единый стандарт вооружений
Евсеев проведет 26 февраля прямую телефонную линию
В Беларуси в 2021 году запланированы 180 конкурсов для молодежи
Шерстнев: дальнейшее развитие АПК Витебской области в создании крупнотоварного производства
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.