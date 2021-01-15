В 2020 году в Витебской области инспекторы изъяли 65 км рыболовных сетей

15 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Витебская областная инспекция охраны животного и растительного мира подвела итоги работы за 2020 год. Региональная и межрайонные инспекции области провели более 1,3 тыс. контрольных мероприятий, во время которых выявлена 1 тыс. нарушений. Больше всего - в сфере рыболовства и лесопользования, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника инспекции - начальник отдела государственного контроля областной инспекции охраны животного и растительного мира Вячеслав Солдатов.

Сотрудники инспекций изъяли 1407 сетей общей протяженностью 65 км, 382 запрещенных орудия рыболовства и 56 единиц огнестрельного оружия. "По материалам инспекций возбуждено 73 уголовных дела. 212 граждан добровольно сдали рыболовные сети общей длиной 29 км, 191 прочее запрещенное орудие рыболовства", - отметил Вячеслав Солдатов.

В прошлом году инспекции северного региона выдали почти 300 предписаний об устранении нарушений природоохранного законодательства.

Инспекторы также напомнили о правилах рыбной ловли зимой. Разрешается ловля с общим количеством крючков не более пяти штук на рыболова. Члены Белорусского общества охотников и рыболовов имеют право использовать до 10 крючков на одного человека.-0-