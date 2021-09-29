В 2022 году на реставрацию Спасо-Преображенской церкви в Полоцке выделят Br1 млн

29 сентября, Полоцк /Корр. БЕЛТА/. В 2022 году на реставрационные работы в Спасо-Преображенской церкви в Полоцке выделят Br1 млн, сообщил журналистам министр культуры Анатолий Маркевич, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

Завершить реконструкцию Спасо-Преображенского храма намерены в 2024 году. Работы ведутся планомерно, по графику. "Церковь уникальная по своей исторической значимости и тем работам, которые нужно провести. Спешить здесь нельзя, поскольку не имеем права что-то сделать не так на святом объекте. Выверяется каждый шаг, идет серьезное научное сопровождение. Промахи здесь непростительны", - отметил министр.

Государство вкладывает немалые деньги в реставрацию храма. Сейчас раскрыто меньше 50% фасада, ремонтируется кровля. "Предстоит еще много работы. На текущий год было выделено Br915 тыс., на 2022-й - порядка Br1 млн. Суммы внушительные, но это того стоит, ведь это жемчужина нашей страны", - добавил Анатолий Маркевич.

Сегодня в Спасо-Евфросиниевском монастыре прошло первое заседание заинтересованных служб, представителей власти и монастыря по празднованию в 2025 году 900-летия обители.

Спасо-Евфросиниевский монастырь был основан около 1125 года преподобной Евфросинией Полоцкой, ее мощи здесь упокоены. До 1161 года на месте деревянной была построена каменная Спасо-Преображенская церковь. В ней сохранились уникальные фрески XII века, сейчас храм реставрируют. В 1882 году над входом в монастырь возвели звонницу, в конце XIX века здесь построили еще Крестовоздвиженский собор. Архитектурный ансамбль монастыря внесен в список историко-культурных ценностей Беларуси.-0-