В аэропорту Брест заработал доплеровский метеорологический радиолокатор

6 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В аэропорту Брест ввели в эксплуатацию доплеровский метеорологический радиолокатор, передает корреспондент БЕЛТА.

Строительство метеорологической станции на территории брестского аэропорта стало завершающим этапом в создании сети радиолокационных наблюдений в Беларуси. Работы велись по поручению главы государства для повышения качества прогнозирования погоды на краткосрочную и среднесрочную перспективу. Согласно принятому плану в декабре 2018 года такой объект ввели в строй в Витебске, а в августе этого года - в Гродно. Сейчас в республике насчитывается пять метеорадаров (в аэропортах Минск, Гомель, Витебск, Гродно и Брест), которые позволяют создать единое радиолокационное поле.

Тридцатиметровая вышка, начиненная современной аппаратурой, гармонично вписалась в местный ландшафт. Объект в короткие сроки возвели специалисты ООО "Продом".

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