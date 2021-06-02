В агрогородке Славное Толочинского района пустят природный газ

2 июня, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В агрогородке Славное Толочинского района сегодня в торжественной обстановке пустят природный газ, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском облисполкоме.

В открытии важного объекта примет участие председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев. Природный газ, который придет в дома жителей агрогородка Славное Толочинского района, позволит значительно улучшить бытовые условия сельчан.

Общая протяженность газопровода в агрогородке составляет 7,1 км. Здесь построен уличный распределительный газопровод с газопроводами-вводами к девяти индивидуальным жилым домам протяженностью 2,6 км. На его строительство было затрачено Br623 тыс., при этом сэкономлено Br20 тыс. от запланированной в проекте суммы. Подрядчиком на возведении важного объекта был "Витебскгазстрой". В перспективе будет газифицировано более 360 частных домовладений, а также две молочно-товарные фермы.

Толочинский район занимает одно из лидирующих мест в Витебской области по протяженности газовых сетей - здесь их эксплуатируется более 280 км. Природный газ подведен в 23 сельских населенных пункта, в том числе девять агрогородков.

За последние 5 лет в Витебской области протяженность газовых сетей увеличилась почти в полтора раза, причем основную ставку делали на применение современных технологий, в частности на строительство газопроводов из полиэтиленовых труб. В 2020 году было построено более 42 км подводящих газопроводов. Природный газ пришел в дома жителей агрогородков и деревень Бешенковичского, Верхнедвинского, Витебского, Городокского, Лепельского, Полоцкого, Сенненского, Толочинского и Шарковщинского районов.-0-