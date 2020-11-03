В аптеках Могилевской области - трехмесячный запас лекарств и СИЗ

3 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В аптеках Могилевского РУП "Фармация" есть трехмесячный запас лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник отдела фармацевтической информации и ценообразования предприятия Наталья Соловьева.

"В аптеках Могилевской области есть запас лекарственных препаратов на 2-3 месяца интенсивной работы. Здесь представлено более 10 видов масок - многоразовые и одноразовые, марлевые, из нетканого материала, разных цветов, размеров и моделей, - отметила Наталья Соловьева. - На складе имеется полугодовой запас дезсредств, а средств индивидуальной защиты - более чем на 3 месяца".

Как отметила начальник отдела, несмотря на сезонный подъем простудных заболеваний, аптеки области работают в штатном режиме. "В аптеках мы соблюдаем все необходимые рекомендации для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса. На полу в помещениях сделаны визуальные разделители, чтобы помочь людям соблюдать необходимую дистанцию в очереди. Помещения проветриваются, все поверхности обрабатываются, в залах размещены средства для обработки рук. На входах висят объявления о необходимости соблюдать масочный режим", - рассказала Наталья Соловьева.

По словам специалиста, вторую волну коронавируса население Могилевской области встретило спокойнее. "Теперь нет такого ажиотажа, как был весной. Однако сейчас, во время сезонного подъема респираторных и вирусных заболеваний, нужно быть более внимательными, - подчеркнула Наталья Соловьева. - Самая лучшая защита от вирусных заболеваний - это их профилактика. Поэтому сейчас важно соблюдать все предписанные меры. Социальное дистанцирование, ношение масок в общественных местах, использование дезинфицирующих средств - простые правила, которые помогут обезопасить не только свое здоровье, но и окружающих".

Всего в Могилевской области работает 241 аптека, в том числе 44 - на селе. Кроме этого, в области действует 329 точек розничной реализации, которые размещаются в фельдшерско-акушерских пунктах и амбулаториях.-0-