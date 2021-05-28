В Барани пройдет первый областной фестиваль "Майский FEST"

28 мая, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В городе Барань Оршанского района 28-29 мая впервые будет проходить областной фестиваль здоровья и спорта "Майский FEST". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Оршанском райисполкоме.

Масштабный фестиваль будет длиться два дня, и его главной темой станет здоровый образ жизни. Гостей праздника ждут множество мероприятий, интерактивные площадки, выступления самодеятельных артистов. Желающие смогут побывать на встрече с руководством города и района, представителями зонального центра гигиены и эпидемиологии, районной больницы, узнать о демографической ситуации, профилактическом проекте "Барань - здоровый город".

Один из организаторов феста - Оршанский филиал Витебского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты - представит экспозиционно-торговую площадку. Представители МЧС, газовой компании, ОСВОДа, Госавтоинспекции организуют свою интерактивную площадку безопасности, где напомнят детям и взрослым правила поведения дома и при чрезвычайных ситуациях. На интерактивных площадках здоровья гости праздника смогут измерить давление, получить консультацию работников сферы здравоохранения, обследовать щитовидку, пройти ЭКГ, а также узнать, как вести полноценную жизнь и встретить столетний юбилей. Желающие смогут побывать и на лекциях представителей медицинских вузов Витебска и Гомеля, познакомиться с новыми медицинскими аппаратами.

Участники и гости феста могут попробовать свои силы как в подвижных, так и тихих играх - дартс, шахматы, шашки. Для детишек будет организована зона рисования на открытом воздухе, в том числе мелом на асфальте. Для представителей золотого возраста проведут мастер-классы по скандинавской ходьбе, суставной гимнастике и йогалатесу. И, конечно, любителям футбола можно будет погонять мяч на поле, а дружные семьи будут участвовать в веселой беговой эстафете.

Открытие фестиваля состоится сегодня в 10.00.-0-