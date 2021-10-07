В Барановичах на осенней ярмарке будет работать прививочный пункт

7 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах 9 октября на осенней ярмарке "Свята бульбы" будет работать пункт вакцинации против коронавирусной инфекции, сообщили корреспонденту БЕЛТА в горисполкоме.

На ярмарке посетители смогут купить картофель, овощи и фрукты, живую рыбу. Будут открыты точки общественного питания, организаторы обустроят тематические фотозоны. На площади у кинотеатра "Октябрь" будет работать передвижной пункт вакцинации. "Учитывая, что на ярмарке должно быть много посетителей, возможно, кто-то захочет сделать прививку. Будут предложены три вида вакцин. Используем возможности, чтобы увеличить коллективный иммунитет", - отметила заместитель главного врача по медицинской части Барановичской центральной поликлиники Нина Рыбалко.

Прививку против коронавируса можно будет сделать в специально оборудованном автомобиле. Перед процедурой доктор осмотрит пациента: измерит температуру, давление и сатурацию. Если не будет каких-то противопоказаний, медсестра сделает прививку. На выбор предлагают "Спутник V", "Спутник Лайт" и китайскую Vero Cell. Для вакцинации нужно иметь при себе паспорт.

В Барановичах и Барановичском районе первый компонент вакцины от COVID-19 уже получили более 51,1 тыс. человек. Это каждый четвертый житель региона. Например, привиты почти 92% медиков, 97% работников социальной службы, 63% педагогических работников, все постояльцы учреждений с круглосуточным пребыванием. В Барановичах и районе работают 12 пунктов вакцинации. Кроме того, курсируют выездные бригады, которые делают прививки на дому, посещают по заявкам предприятия.

В целом в Брестской области первый компонент вакцины от коронавируса получил каждый пятый житель региона.-0-