В Барановичах жильцам частных домов стали выдавать контейнеры для раздельного сбора отходов

4 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах жителям частных домов начали выдавать контейнеры для раздельного сбора твердых коммунальных отходов, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник службы санитарной очистки и уборки городского ЖКХ Игорь Симакович.

Город получил 6,7 тыс. контейнеров (38% от общей потребности). Два вида контейнеров объемом 120 л предназначены для смешанных ТКО и вторичного сырья (стекла, бумаги, пластика). Вместимость третьего контейнера - 240 л, он предназначен для органических отходов.

"Чтобы избежать скопления людей в условиях пандемии, мы разработали график. Разделили по улицам, и ежедневно планируем выдавать контейнеры 100-150 абонентам лицевых счетов, - пояснил Игорь Симакович. - Сейчас в Барановичах извлекают 26,5% вторичных ресурсов. По нашим подсчетам, использование контейнеров позволит увеличить этот объем в 2021 году до 30%".

Вместе с контейнерами барановичские коммунальщики приобрели два спецавтомобиля для сбора органических отходов и три мусоровоза для ТКО.

В Барановичах работает сортировочно-перегрузочная станция по переработке твердых коммунальных отходов. В этом году планируют начать ее модернизацию. Реализация проекта позволит увеличить мощности сортировочного комплекса с 30 тыс. т отходов до 74,5 тыс. т.-0-