В Беларуси для желающих развиваться создано много возможностей - молодой специалист

7 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Для молодых людей, желающих развиваться, в Беларуси создано много возможностей. Таким мнением поделился с корреспондентом БЕЛТА ведущий инженер-электрик ОАО "Птицефабрика "Рассвет" Вадим Зубок.

"Молодые люди, которые хотят развиваться, имеют для этого все возможности. Главное - желание продвигаться, ставить цель и идти к ней", - сказал Вадим Зубок. Убеждения молодой специалист подтверждает собственным примером.

Вадим Зубок родом из Хойников. После окончания магистратуры Белорусского государственного аграрно-технического университета работал в Речицком районе, затем перераспределился на птицефабрику "Рассвет" в Гомельский район. Сейчас живет в деревне Песочная Буда. Вместе с женой растит маленькую дочь. Молодой семье на предприятии выделили арендную двухкомнатную квартиру.

Молодой человек стремится к саморазвитию и продолжает обучение. В планах - поступить в "Газ-институт" и освоить новую специальность, расширив диапазон своих возможностей. Дополнительное образование и знания, по его мнению, никогда не будут лишними. При этом молодой специалист находит время и для общественной жизни. Он состоит в первичных организациях БРСМ, профсоюза работников АПК, что помогает реализовать себя в творчестве, спорте и волонтерском движении.

Дополнительным стимулом к саморазвитию стала символическая закладка капсулы с посланием будущим студентам при строительстве студенческой деревни в 2016 году. Вадим Зубок работал в составе студотряда. На церемонии молодежь напутствовал глава государства, подчеркнув значимость активных юношей и девушек для развития страны.

Уверенности в собственных силах добавило участие в областном форуме сельской молодежи в агрогородке Тихиничи Рогачевского района в 2019 году. Воодушевил пример молодого руководителя местного хозяйства в районе. Целеустремленный парень из агрогородка сумел поднять агропредприятие до уровня образцового. Оставила впечатление и встреча-диалог с губернатором Геннадием Соловьем.

По мнению Вадима Зубка, сохраняя то, что было создано старшими поколениями, молодежь может сделать большее. К примеру, неиспользуемые объекты недвижимости в сельской местности могут получить новую жизнь. "Возможно, стоит их передать в аренду предприимчивым молодым людям. Молодежь может реализовывать значимые проекты, которые позволили бы продвигать не только положительный имидж места, где человек родился или живет, но и всей страны. Важно сохранить и развивать то, что людям действительно нужно", - подчеркнул он.

"Если кто-то чего-то хочет, он обязательно этого добьется - для самореализации есть все возможности", - уверен молодой человек.-0-