27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси разрабатывается проект указа по объединению безвизовых зон в Брестской и Гродненской областях, сообщил сегодня журналистам заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной в пресс-центре БЕЛТА.

"В этом году подготовим проект указа по объединению безвизовых зон на территории Брестской и Гродненской областей", - сказал Михаил Портной. Планируется установить единую безвизовую территорию, в которую войдут территории парка "Августовский канал" и прилегающие к ним, туристско-рекреационная зона "Брест", основную часть которой составляет национальный парк "Беловежская пуща", а также территории дополнительных районов. Предлагается увеличить срок временного пребывания иностранных граждан с 10 до 15 суток и ввести дополнительные пункты пропуска через границу Беларуси.

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