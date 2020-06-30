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30 июня 2020, 08:54

В Беларуси создаются все условия для разностороннего развития детей и молодежи - педагог

Фото из архива
Фото из архива

30 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области создаются все условия для дополнительного образования детей и молодежи. Такое мнение в беседе с корреспондентом БЕЛТА высказала директор Гродненского государственного областного Дворца творчества детей и молодежи Татьяна Осмоловская.

"Пока ребята отдыхают от учебных будней, наслаждаются горячим летом, играми и развлечениями, организованными для их полезного досуга, учреждения образования нашей области активно готовятся к новому учебному году. Доброй традицией в регионе стало открытие новых или обновленных учреждений допобразования", - отметила Татьяна Осмоловская. Она подчеркнула: за последние пять лет новые объекты появились в Щучинском, Мостовском, Островецком районах.

Например, в 2015 году ко Дню белорусской письменности в Щучине после реставрации открылся дворец Друцких-Любецких. Это своеобразная визитная карточка города. Но важно, что отреставрированные княжеские покои стали местом для досуга тысяч ребят: здесь разместился Щучинский дворец творчества детей и молодежи.

В 2018 году после масштабной модернизации начал работу физкультурно-оздоровительный комплекс в Мостах.

"В преддверии минувшего учебного года открылся Островецкий центр творчества детей и молодежи. Новое здание удивляет архитектурой и дизайном, а также современным техническим оснащением кабинетов", - рассказала Татьяна Осмоловская.

Областной Дворец творчества детей и молодежи также готовит сюрприз своим воспитанникам: близится к завершению ремонт плавательного бассейна.

"При поддержке государства и местных властей реконструкция бассейна идет быстро. В его оснащение и оборудование вложены солидные средства. Это востребованный объект для учащихся города. Использоваться он будет для тренировок, соревнований, оздоровления молодежи", - отметила Татьяна Осмоловская. Она подчеркнула, что в стране уделяется большое внимание разностороннему развитию молодежи. Благодаря созданным условиям у детей есть возможности проявить свои таланты, найти занятие по интересам, сделать досуг полезным и познавательным. Все это, по словам собеседницы, одно из значимых достижений последних лет.-0-

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Гродненская область дети молодежь образование
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