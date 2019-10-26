В Беларуси впервые прошел фестиваль электротранспорта

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Любители электросамокатов, моноколес, электровелосипедов и гироскутеров собрались 26 октября на Лыжероллерной трассе в Минске на официальное закрытие сезона электротранспорта.

Участвовать в гонках могли только те, кому уже исполнилось 18 лет. Заезды проходили на комфортной трассе с новым асфальтированным покрытием и контруклонами. Все участники на время проведения соревнований были застрахованы.

Если у кого-то не было личного электротранспорта, то на фестивале можно было получить электросамокат в аренду.

Для болельщиков организаторы подготовили развлекательную программу: мастер-классы, фотозоны, выставку новых моделей, зоны активности для детей и фудкорт.

Фото Егора Павлющика