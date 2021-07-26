В "Белавиа" рассказали подробности незапланированной посадки самолета в Домодедово

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В "Белавиа" рассказали подробности незапланированной посадки самолета, летевшего из Минска в Анталию, в московском аэропорту Домодедово, сообщает БЕЛТА.

"26 июля во время выполнения рейса В2-9215 из Минска в Анталию с 189 пассажирами и 7 членами экипажа на борту на самолете Boeing 737-800 сработала сигнализация о неисправности одного из двигателей. В соответствии с инструкциями экипаж принял решение об отключении двигателя, снижении до высоты в 8 тыс. футов и заходе на посадку в Домодедово. В 11.46 борт совершил посадку в московском аэропорту Домодедово. Пассажирам будет предоставлено питание, запасной самолет будет отправлен в самое ближайшее время для доставки пассажиров в Анталию", - говорится в сообщении пресс-службы авиакомпании.

Авиакомпания "Белавиа" приносит извинения пассажирам, вылетевшим из Минска, а также ожидающим вылета в Анталии, за вынужденную задержку и предпримет все усилия для того, чтобы доставить пассажиров к месту назначения в максимально короткий срок.-0-