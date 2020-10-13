В Беловежской пуще нашли редкий гриб-краснокнижник

13 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Беловежской пуще во время осенних полевых исследований обнаружили новый для национального парка вид гриба, сообщили БЕЛТА в научном отделе парка.

Это занесенный в Красную книгу Беларуси гриб-зонтик девичий (Leucoagaricus nympharum). До настоящего времени в республике было известно три места его произрастания - в Минской и Витебской областях, а также в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси. Внешне гриб-зонтик девичий напоминает обычный гриб-зонтик, часто встречающийся на лесных опушках. Раньше даже считалось, что зонтик девичий - это разновидность другого представителя группы - зонтика краснеющего. Но краснеющий зонтик отличается крупными размерами и более темным цветом, кроме того, при срезании он интенсивно меняет цвет и краснеет.

Девичий зонтик более изящный, невысокий (до 10-15 см) на довольно тонкой ножке, шляпка также небольшая по размеру (около 7 см). Края шляпки тонкие и как будто кружевные, такими же чешуйками покрыта вся поверхность шляпки, кроме бугорка. Вначале эти чешуйчатые выросты белого цвета, но с возрастом темнеют, начиная с центра.

Гриб имеет статус II категории национальной природоохранной значимости, в которую включены исчезающие виды. Гриб-зонтик девичий в Беларуси встречается на опушках хвойных и смешанных лесов, как правило, единичными экземплярами или небольшими группами. В настоящее время тенденция динамики численности вида не изучена. В Беловежской пуще в сентябре этого года зонтик девичий нашли в шести различных местах, причем в некоторых из них насчитывалось несколько десятков плодовых тел.-0-